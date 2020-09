La penna d'oro a 22 carati

famoso aviatore e imprenditore indianoaveva un amico alquanto sbadato il quale un giorno gli disse che era solito smarrire la sua penna e per questo usava comprare penne molto economiche in modo da non doversi preoccupare di perderle.confessò a Tata di essere impensierito per quella sua abituale disattenzione. A quel punto l'imprenditore gli suggerì di acquistare la penna più costosa che si poteva permettere e vedere cosa sarebbe successo. Cosa che l'amico fece subito acquistando una penna molto preziosa, poiché tutta d'oro a 22 carati.e i due s'incontrarono di nuovo. Tata gli domandò se continuava a perdere le penne. L'amico sorrise e disse che era diventato molto attento alla sua penna, sorprendendosi nel vedere di non essere più così negligente.Tata gli spiegò che ciò che aveva fatto la differenza era il valore della penna. Non c'era nulla di sbagliato in lui come persona, non era disattento, soltanto non dava valore a quella cosa.Questo è ciò che accade nella nostra vita: prestiamo più attenzione alle cose che per noi hanno un certo valore.