Oroscopo Vergine giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

l'inizio del mese di giugno 2020 i vostri sentimenti potrebbero essere fortemente scossi a causa della posizione di Venere, in quadratura, non molto bendisposta verso il vostro segno. Potreste sentirvi sopraffatti, con la sensazione di non poter far fronte a tutto ciò che vi viene richiesto, ma nel corso dei giorni successivi otterrete la stabilità di cui avete tanto bisogno. Mercurio è in buona posizione, per cui favorirà la comunicazione e vi aiuterà ad esprimervi e a chiarire i malintesi che vi stanno facendo soffrire. In questo oroscopo, Jennaro consiglia ai nativi della Vergine un rituale assai semplice: Incrociate le dita, quindi, guardate attentamente la superluna piena il 5 giugno ed esprimete un desiderio. Vi sarà concesso molto presto.Dopo una fase iniziale forse un po' critica del vostro rapporto di coppia, le cose ritorneranno al loro solito posto e voi e il vostro partner sperimenterete una sorta di rinascita della relazione. È necessario che stiate molto attenti alle parole che dite, almeno fino al 5 giugno, quando Mercurio transiterà in sestile alla vostra costellazione e il livello di comunicazione inizierà a migliorare. Nello stesso giorno, la Luna Piena segnerà il periodo di picco in cui il vostro fascino sarà alto e il vostro partner sarà molto ricettivo. Se siete single, probabilmente non sarete disponibili a impegnarvi seriamente, poiché vorrete gioire delle ottime opportunità che abbonderanno in questo periodo in cui il vostro potere di seduzione sarà al massimo. Tuttavia, verso la fine del mese apparirà qualcuno/a che soddisferà appieno le vostre aspettative.La situazione attuale a livello lavorativo non è particolarmente interessante, sebbene Giove supporti le vostre iniziative e voi potrete continuare senza particolari problemi ad avere un discreto successo. C'è la possibilità che riappaiano le vostre insicurezze e le paure sulla situazione lavorativa come conseguenza di alcuni fattori esterni. Ci saranno questioni da concludere e collaborazioni da portare avanti che possono diventare molto importanti e durare nel tempo. Molte situazioni professionali dovranno essere ben valutate, ma se agite dopo il 5 giugno la vostra mente potrà prendere le giuste decisioni. Le migliori possibilità le avranno quelli di voi che accettano i cambiamenti e si concedono un po' di disordine ogni tanto.Non siate troppo esigenti con voi stessi. Se vedete che le vostre paure e i vostri timori non vi lasciano in pace, provate a rimuovere tutto dalla vostra mente e pensate che è tempo di iniziare qualcosa di nuovo e diverso. Liberatevi dalle situazioni che vi angosciano e non vi fanno vivere bene. L'ideale sarebbe aumentare le ore di sonno, così da poter recuperare tutta l'energia persa. In questo modo, vi sentirete molto meglio e il vostro corpo avrà il tempo di riprendersi.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 46 73 89