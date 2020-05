Oroscopo Toro giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

è un mese perfetto per ottenere ricchezza, fare affari, incontrare nuove persone e futuri compagni di vita. La vostra vita sarà totalmente rivoluzionata da alcune forze cosmiche molto potenti. Vi sentirete carichi di nuova energia, pronti a intraprendere qualsiasi impresa per quanto difficile possa sembrare. Venere, il vostro pianeta governatore sarà in semisestile per tutto il mese e da questa posizione accentuerà i vostri desideri più nascosti e il vostro modo spontaneo di vedere la vita. Urano in orbita nella costellazione del Toro enfatizzerà la vostra creatività e l'immaginazione.C'è una buona intesa planetaria per coloro che hanno già un partner, così come per i Toro che ancora non ce l'hanno, le cui prospettive di iniziare una relazione stabile sono molto alte, specialmente nella prima settimana, quando una splendida Luna Piena brillerà in quinconce alla vostra area zodiacale. Jennaro vi invita a fare attenzione, poiché sotto gli influssi di Venere avrete un periodo emotivamente intenso per cui la mattina quando vi alzate, vi sentirete espansivi e affettuosi, ma sarete anche estremamente sensibili, quindi pensateci bene se vi trovate a dover prendere decisioni sentimentali, come iniziare una relazione o troncarla.Il Toro dovrà dimostrare una grande serenità nel gestire tutti i suoi piani. Questo, perché nonostante l'Universo sarà dalla vostra parte, per raggiungere gli obiettivi dovrete affrontare ostacoli che possono essere risolti solo con la pazienza e la praticità che sono vostre. Se siete molto giovani e state cercando un lavoro, la seconda quindicina può essere molto favorevole e potrebbe anche permettervi di guadagnare più soldi. Chiamate, agite, inviate il vostro curriculum e insistete. Il mondo si conquista con l'azione non certo seduto passivamente sulla poltrona di casa vostra. Muovetevi. Le migliori condizioni vi arriveranno dopo il plenilunio.Le energie sono in crescita, ma vi sentirete un po' nervosi. Dovreste praticare uno sport all'aperto per eliminare lo stress, prendere il sole e seguire una dieta equilibrata in modo da non mettere peso, poiché l'ansia può farvi mangiare in modo compulsivo. Sognerete cose strane cui ogni astrologo piacerebbe analizzare, perché potrebbero essere premonitori. Coloro che hanno avuto un problema di salute possono finalmente trovare una buona soluzione.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 6 26 35 73 80