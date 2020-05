Oroscopo Scorpione giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

in trigono e Plutone in sestile alla vostra area zodiacale, sono due forze positive che, durante il mese di giugno 2020, vi aiuteranno a intraprendere la giusta strada attivando il vostro spirito più inconscio e profondo. Data la vostra potente energia, sarete capaci di rinascere dalle vostre ceneri proprio come la fenice e affronterete le vicissitudini che il destino ha preparato per voi. Tuttavia, Saturno in quadratura e Urano in opposizione causeranno vari contrattempi, che saranno comunque dissolti dagli influssi benefici di Venere, in quinconce al vostro Sole natale. I vostri pensieri e il vostro cuore saranno interessati al romanticismo.Nelle prime settimane di giugno manterrete quella propensione sospettosa che fa così tanti danni poiché vi impedisce di rilassarvi e divertirvi. Ma a partire dal 21 del mese, con la Luna Nuova in quinconce alla costellazione dello Scorpione, sarete in grado di liberarvi dalle paure. Vi abbandonerete all'amore gioendo come non avete mai fatto finora dell'affetto del vostro partner, della famiglia, degli amici e persino dei colleghi di lavoro. La cosa più importante è che non esageriate di fronte a un possibile fraintendimento con l'altra metà. Non siate dominanti e gelosi come al solito, perché questi atteggiamenti generano conflitti che non hanno motivo di esistere. Contate fino a dieci, rilassatevi ed evitate di andarvene.Saturno fa un breve capolino al vostro segno e vi chiede un maggiore impegno. Intanto Mercurio in trigono vi spinge a elaborare piani per risolvere problemi e guadagnare denaro. Cercate di superare il pessimismo, perché la crisi sta per essere superata se voi potrete di nuovo conquistare il vostro mondo. Raggiungerete molto riconoscimento e un forte aumento in termini di entrate. Sia che siete lavoratore autonomo o professionista o dipendete da terzi, compirete importanti cambiamenti nella vostra vita lavorativa. Sarete costruttivi e porterete la vostra attività alla crescita e alla prosperità. Fidatevi del vostro intuito in quanto è una delle vostre armi più potenti. Il successo è al vostro fianco.Generalmente, quando la tensione aumenta, gli Scorpioni sono seriamente a rischio di esaurimento. I malesseri sono battaglie che il corpo combatte contro le varie patologie da stress ed esiste una relazione diretta tra le indisposizioni e conflitti psichici. Quindi, a meno che non manteniate la calma, a soffrirne sarà il vostro corpo. Se volete stare meglio, parlate dei vostri problemi con persone di fiducia o professionisti qualificati, che sono in grado di potervi aiutare. Potete evitare gli stati nervosi bevendo tisane sedative come camomilla, tiglio o passiflora.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 37 44 56 78 90