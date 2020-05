Oroscopo Sagittario giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

e possibili interruzioni saranno provocate dal Sole e Venere in opposizione, nonché dalle fastidiose quadrature di Marte e Nettuno. A giugno sarà molto meglio evitare di cedere alle critiche e ai pettegolezzi. Tuttavia, nonostante alcuni ostacoli, la vostra marcia verso le soddisfazioni sociali continuerà sulla buona strada grazie anche all'ingresso di Giove in sestile al vostro segno, mentre il ribelle Urano accentuerà le preoccupazioni nella sfera dei sentimenti. Con il vostro ottimismo e la fiducia in voi stessi, riuscirete a superare tutte le sfide. Il desiderio di viaggiare, così caratteristico del segno, sarà messo maggiormente in evidenza in questo momento così difficile, quindi dovreste solo decidervi a preparare le valigie.Il mese di giugno inizia non troppo bene per il Sagittario, a causa di diversi pianeti che scombinano il vostro oroscopo da innamorati. Infatti, già dalla prima settimana, Venere si colloca in una posizione negativa, poiché diametralmente opposta a voi. Tutto questo si traduce che coloro che vivono una storia d'amore devono stare più attenti ed evitare inutili conflitti che potrebbero compromettere la relazione. È necessario fare attenzione alle parole poiché anche Mercurio si trova in una posizione astrologica complicata, sebbene solo nella prima quindicina. Perciò, sotto questo cielo sarà meglio fare attenzione ai battibecchi, non sottovalutate le parole velenose che possono creare complicazioni. I cuori solitari potrebbero facilmente ottenere un rifiuto alle loro avance.Riguardo all'attività e/o la professione, giugno è un mese estremamente interessante, visto che Mercurio dalla prima settimana non sarà più in opposizione, ma soprattutto Giove consentirà di vivere un periodo davvero efficiente in cui le possibilità di trovare un buon lavoro o di guadagnare molto bene, sono palpabili. Se siete molto giovani e alla ricerca di un lavoro, questo è un momento eccellente per superare un esame o un colloquio importante. Se dovete investire del denaro nell'acquisizione o la ristrutturazione di una proprietà, il periodo è eccellente. Cercate solo di valutare attentamente le spese, ma nessun problema ci dovrebbe essere.Riguardo al benessere del segno del Sagittario, generalmente godrete di buona salute, tuttavia sarete inclini a soffrire di disturbi del sistema nervoso. Potreste manifestare improvvisi cambiamenti di umore e atteggiamenti che mostrano ansia e nervosismo. Sarà importante mantenere e controllare la questione peso forma ideale, perché è possibile che nei giorni passati chiusi in casa, abbiate assunto una certa tendenza ad aumentare eccessivamente. Questo è il motivo per cui Jennaro vede che una dieta ben bilanciata è essenziale per il Sagittario.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 30 39 55 68 81