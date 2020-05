Oroscopo Pesci giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno dei Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

, entrambi nel vostro segno, vi avvolgono in un'aura attraente che vi avvicina al vostro io più distante e dubbioso. Il mese di giugno 2020 inizia mettendo in risalto le qualità migliori dei Pesci. Nonostante in tutto il Paese si continuino a fare piccoli e grandi sacrifici, vi sentirete allegri ed entusiasti senza conoscerne il motivo. Ciò nonostante, Jennaro suggerisce una certa cautela, poiché ci sono alcune quadrature nel vostro oroscopo che potrebbero offuscare le vostre emozioni.Nei Pesci la seduzione ha qualcosa di magico e inspiegabile che induce le persone vicine a cadere in uno stato di trance. Durante il mese di giugno questa qualità aumenta, soprattutto dopo la prima metà, quando Venere termina il suo moto retrogrado ed è di nuovo diretta. Perciò, se avete intenzione di conquistare qualcuno, oppure volete migliorare il vostro rapporto con il partner, grazie anche a un'attrazione positiva che vi arriva da Marte, potrete vivere una situazione sentimentale in netto miglioramento. Sarà più semplice affrontare qualche battuta d'arresto perché manterrete il vostro animo abbastanza armonioso. Scoprirete il vero valore della vita e offrirete alla persona che amate un maggiore coinvolgimento. Tuttavia, non mancheranno piccoli dispetti, controversie e preoccupazioni. Alla fine del mese, tutto migliora.Ci sono favorevoli aspetti planetari associati alla vostra area di lavoro che rendono il mese di giugno un periodo molto produttivo. Se siete preoccupati per la recente chiusura delle attività e non riuscite a immaginare una via d'uscita, ora vedrete che le cose non sono così complicate come sembravano. Stanno arrivando giorni migliori che annunciano offerte di impiego per i Pesci che hanno bisogno di un lavoro. Come tutti gli altri segni, anche voi saprete cosa fare per aumentare le vostre entrate. Andrete avanti e avrete successo, purché ci mettiate un poco di buona volontà.Potreste sentirvi un po' a disagio all'inizio del mese a causa della Luna Piena in posizione di quadratura alla vostra area zodiacale. Poi, c'è anche da calcolare lo stress dei giorni passati in casa, ma non dovete confondere l'ansia dovuta a circostanze reali da quella patologica che contraddistingue il vostro segno. Angoscia e paura saranno i vostri nemici implacabili. Per evitare di soccombere a questi sentimenti, potreste lavorare da casa, magari in smart working, così che vi aiuti a rafforzare la vostra autostima.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 32 36 45 77 89