Oroscopo Leone giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

clima di giugno sarà alquanto frustrante per voi nativi del Leone, poiché sarete costretti a mettere da parte alcune delle vostre convinzioni e adattarvi alle lentezze dei recenti cambiamenti, con metodi e idee completamente differenti da quelli che utilizzate abitualmente nel vostro lavoro e nella vita quotidiana in generale. Ma restate calmi, perché in ogni caso, questo periodo è sotto i buoni auspici di gran parte dei pianeti dello zodiaco. Giove e Plutone in quinconce al vostro segno, così come anche Marte, vi appoggeranno nei progetti e nello sviluppo personale. Venere in sestile consentirà una piacevole armonia sentimentale così cara al vostro cuore vibrante. Dopo il 21 vi aspetta un periodo più tranquillo, così potrete dedicarvi a nuove attività e nuove sfide.A giugno Venere torna positiva e il suo sestile vi sarà utile per riprendervi dopo una piccola crisi emotiva. Anche Giove e Mercurio si trovano in ottima posizione, per cui la comunicazione con il partner sarà molto accattivante. Sarete sicuri di voi e più predisposti a vivere i vostri sentimenti. Una breve retrogradazione di Saturno vi farà sentire il bisogno di maggiore stabilità e di mantenere la relazione con toni più sereni. Ora tutto diventa più semplice in famiglia e la situazione con la vostra metà migliora giorno dopo giorno. I leoncini dal cuore solitario avranno molto fascino e la capacità di dialogare per poter avvicinare una persona molto interessante. In ogni momento potrebbe accadere un incontro fantastico, nonostante sotto questo cielo la situazione sia abbastanza monotona.Mercurio all'ombra della vostra costellazione vi permette di essere molto efficienti, ma soprattutto di avere buone idee. Inoltre, la posizione favorevole di Giove è davvero molto potente e amplifica le vostre opportunità. Se lavorate duramente, probabilmente farete grandi progressi nel vostro ambiente lavorativo. All'inizio sarà un poco stressante perché ci sono molte responsabilità che vi appesantiscono, ma vi abituerete e riguadagnerete la calma che vi appartiene. Siate gentile con tutti coloro che interagiscono con voi, mantenete quei buoni rapporti che avete sempre con tutti. Usate tutte le vostre qualità per ottimizzare le entrate. Questo periodo potrebbe essere l'ideale per investire i soldi che avete risparmiato.A livello fisico potete procedere senza particolari problemi, ma dovete stare molto attenti a non ingrassare bevendo e mangiando troppo, perché gli influssi espansivi di Giove possono anche portare ad avere problemi di salute. Non lasciate che nulla vi privi della tranquillità di cui avete bisogno e prendetevi cura di voi stessi. Non preoccupatevi più del necessario e non esagerate le situazioni, piuttosto adattatevi a esse con astuzia. La pratica di uno sport è l'ideale per voi in questo momento, anche la possibilità di fare lunghe passeggiate per ritrovare la serenità e l'armonia con voi stessi e con gli altri.