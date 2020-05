Oroscopo Gemelli giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

, di Venere nel segno e di Giove e Plutone in buona posizione per gran parte del mese, per gli intelligenti Gemelli l'oroscopo non può che prevedere un periodo di buona fortuna. Qualche ostacolo potrebbero presentarlo Marte e Nettuno in quadratura. Peraltro, gli influssi del dio della guerra possono essere positivi o negativi a seconda del vostro grado di autoaffermazione, cioè, la tendenza che avete di imporvi sugli altri. Per poter incanalare i suoi flussi energetici, è necessaria una determinazione che a molti Gemelli manca. Per questo motivo, spinti dalla minaccia di vedervi sorpassati dagli altri, il destino vi solleciterà a prendere alcune decisioni.I Gemelli amano essere misteriosi ed elusivi. Offrite il vostro tempo a piccole dosi e quando qualcuno prova a penetrare nella vostra anima, inevitabilmente fuggite. A giugno Venere transita nel vostro cielo permettendovi un netto recupero a livello affettivo e regalandovi momenti splendidi, ricchi e fantastici. Nonostante ci sia lo zampino di Saturno che proverà a generare occasioni di incertezza, le influenze della dea della bellezza, ma soprattutto del re degli dei, saranno così forti che sarete sempre di buonumore e pieni di ottimismo. Se state cercando di corteggiare una persona, ora potrete riuscire nel vostro proposito confidando nel buon dialogo agevolato da Mercurio.Molti cambiamenti stanno arrivando per voi Gemelli. In questo momento così difficile riuscirete a trovare quella stabilità nel lavoro per cui state lottando così tanto. Infatti, Venere e Mercurio vi offrono buone energie fisiche e mentali che vi consentono di lavorare con calma sulle vostre idee. Ovviamente, la cosa migliore è che valutiate tutte le variabili prima di realizzarle, ricordate che prevenire è meglio che rimpiangere. Con la Luna Nuova il 21 nel vostro segno, vivrete una vera rinascita lavorativa o il vostro momento professionale più felice, poiché potreste presentare un progetto interessante che avrà un grande successo.A causa dei molteplici impegni di questo mese, può verificarsi per i Gemelli la tendenza ad avere pochissimo tempo per prendersi cura del proprio benessere, il che può voler dire che rischiate di incorrere in alcuni problemi di salute. Cercare di rilassarvi e prendetevi cura del sistema nervoso, così come di tutta la persona. È qualcosa che dovreste fare come presupposto prioritario, se non volete che il vostro corpo ne soffra e, quindi, rovinare le possibilità di progredire. Se soffrite di insonnia dovreste evitare l'eccesso di caffè e alcolici.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 8 27 47 72 84