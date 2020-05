Oroscopo Capricorno giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

è paziente, pratico e ambizioso, ma ha difficoltà nel mostrare i propri sentimenti. Troppo spesso siete impegnati con il vostro lavoro trascurando gli affetti, ma in fondo non siete quegli esseri freddi che volete far credere. A giugno, Giove e plutone nel segno, vi inviteranno ad abbattere queste barriere e vi aiuteranno a invertire questa situazione che peraltro danneggia le vostre emozioni e i sentimenti. Sarà un cambiamento che vi costerà un poco, dal momento che voi temete di cadere nel ridicolo se manifestate ciò che realmente siete. Insomma, avete davanti a voi una sfida da superare che non avrà nulla a che fare con il lavoro, ma con il cuore. Avrete un buon aiuto dal cielo, approfittatene.A giugno sarete costretti a risolvere le questioni sentimentali. Sarà una buona opportunità per porre fine alle insoddisfazioni di questi giorni. Avrete l'appoggio di Venere, che insieme a Marte si trovano in buona posizione, per cui mirerete a trovare e/o a preservare l'amore che vi porterà la felicità. Il vostro partner potrà contare su di voi in quanto fonte di saggi consigli e soluzioni pratiche. Inoltre, con il sensibile Nettuno nei Pesci, in sestile alla vostra casa astrologica, sarete in grado di comprendere a fondo i vostri bisogni di romanticismo e seduzione. Saprete spiegarvi anche usando le emozioni. Accettate di uscire per divertirvi e fissate obiettivi comuni con lui/lei, e un nuovo panorama apparirà davanti a voi.Questo è un periodo abbastanza complicato per quanto riguarda il settore lavorativo e professionale. Con Mercurio in opposizione, cresce l'insoddisfazione anche a causa dei recenti cambiamenti sul posto di lavoro e da questa sensazione negativa iniziano a generarsi nel Capricorno importanti trasformazioni. Sarete chiamati a fare qualcosa che non vi piace, che non vi lascia guadagnare ciò che meritate e che non vi consente di investire tutto il vostro potenziale. Troverete tutto questo inammissibile per un segno altamente efficiente e perfezionista come il vostro. Sebbene non amiate i cambiamenti, Jennaro vi invita ad accettare per il momento le trasformazioni emerse. Dalla terza settimana, con la Luna Nuova in quinconce al vostro Sole natale, comincerete a vedere uno spiraglio di luce.Avvertirete una leggera stanchezza a causa della dissonanza tra Mercurio in opposizione e Plutone in Capricorno che vi infastidisce. Vi sentirete sfiniti o con l'energia bloccata e che non riesce a ripartire. Pertanto, sarete nervosi, con addosso una sensazione di stallo. Per alleviare questi mali, la prima cosa che dovete fare è quella di non spingere troppo sull'acceleratore, poiché il Capricorno chiede troppo a se stesso e non pensa mai che sta dando abbastanza. Alleviate lo stress con rimedi naturali, come massaggi, aromaterapia o medicina floreale, che rappresentano un ottimo trattamento per ridurre il livello di tensione.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 2 23 57 72 84