Oroscopo Cancro giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

l'arrivo prima di Mercurio e poi del Sole nel segno, avrete sufficiente protezione per avanzare senza ostacoli lungo la vostra strada. E non solo, perché ci sono altri importanti influssi planetarie provenienti da diverse aree dello zodiaco che vi incoraggiano a crescere nei vostri progetti e a migliorare il vostro rapporto con le persone intorno a voi. Gli effetti di Marte e Nettuno in trigono alla vostra costellazione vi aiuteranno ad ammorbidire alcuni dei vostri tratti caratteriali e ad aprirvi con meno paura di essere feriti. Chiuderete accordi molto importanti per il vostro futuro. Tenete il cuore aperto al mondo.Per tutto il mese di giugno potrete fruire dei favori di Venere, in sestile al vostro Sole natale, che amplierà il potere della vostra sensualità e vi permetterà di percorrere nuove strade interessanti. Nettuno in trigono vi accompagnerà rendendovi più sognanti e alimenterà le vostre illusioni. Non solo sarete in grado di mantenere il legame con il partner, ma la passione e la dedizione saranno all'ordine del giorno. Se siete single conoscerete una persona speciale per cui proverete meravigliose emozioni. Avrete l'opportunità di formalizzare la relazione che avete sempre sognato, ma dovrete agire in modo naturale e lasciare che tutto scorra. Divertitevi e siate voi stessi.Il lavoro in questo periodo può essere piuttosto redditizio nonostante gli sforzi di Saturno che cercherà di rendervi ogni giorno molto pesante. Il Sole, Mercurio e Venere, saranno positivi e vi consentiranno di realizzare molti progetti. Per molti di voi ci possono essere dei discreti redditi e la possibilità di investire una somma di denaro in un progetto molto vantaggioso. Se siete giovani e state cercando un nuovo lavoro, la seconda parte del mese è davvero ottima per tenere colloqui, ricevere inviti per collaborazioni, firmare contratti e/o concludere accordi finanziari molto interessanti, ovviamente tutto deve essere valutato bene e senza lasciare nulla il caso perché con Giove in opposizione, non potrete contare molto sulla fortuna.In genere il Cancro viene etichettato come pigro, in realtà non è così, avete solo bisogno di più tempo per riposare. Se avete intenzione di cambiare le vostre abitudini per migliorare il vostro aspetto fisico, ora è il momento per farlo. Con l'arrivo di giugno avrete l'opportunità perfetta per iniziare uno sport o prendere serie iniziative per migliorare il vostro corpo. Non fatelo da soli però, andate da un professionista il quale vi consiglierà la dieta alimentare più adatta a voi.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 16 27 36 62 79Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store