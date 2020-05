Oroscopo Bilancia giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

, il Sole, Venere e Nettuno in trigono all'area della Bilancia vi invitano a rivolgere lo sguardo sulle vostre aspirazioni. Venere, il vostro pianeta governatore, annuncia un mese favorevole in termini di sentimenti. Vi sentirete bene, attraenti e avvenenti. Saturno vi consente una bellissima evoluzione sentimentale. Marte e Nettuno, ambedue in quinconce, infondono energia alla vostra vita quotidiana. Dal giorno 21 a fine mese le cose cambieranno sensibilmente. Il Sole si unisce a Mercurio formando un quadrato con il vostro segno zodiacale, mentre Marte passa in opposizione, per cui, dalla terza settimana il vostro rapporto affettivo e il lavoro ne potrebbero risentire.Giugno 2020 sarà in generale caldo e luminoso, ideale per l'amore e i sentimenti. Vi sentirete pienamente soddisfatti. La complicità emotiva sarà ricca, piena di gioia e di entusiasmo. I giorni scorreranno felici uno dopo l'altro. Le emozioni saranno fonte di benessere, ottimismo e gioia di vivere. L'energia benefica di Venere vi aiuterà a manifestare tutto il vostro affetto e vi insegnerà a gioire anche delle più piccole cose giornaliere. Se siete single, troverete la persona con cui avete sempre sognato di condividere la vostra vita. Siate coraggiosi e apritevi a questa meravigliosa esperienza di vita. Non abbiate paura di un nuovo fallimento. È tempo di vivere la vostra storia d'amore, perciò, mettete da parte la riluttanza e scegliete il positivismo. A fine mese una paura segreta potrebbe spingervi a prendere le distanze dai vostri cari e gli amici. Vi servirà tutta la vostra diplomazia per evitare crisi e discussioni.Pur dovendo sopportare alcuni alti e bassi nella vostra attività, sotto la protezione di Giove ci saranno dei buoni progressi. Sarete preoccupati di lavorare molto vicini ai vostri colleghi, ma quel sentimento scomparirà quando saprete che l'azienda o l'Ente per cui lavorate propone dei cambiamenti positivi. Nel corso del mese, molte delle vostre qualità potranno essere utilizzate con successo. Vi distinguerete per ciò che riguarda la creatività e vedrete come la vostra naturale ispirazione crescerà in modo incredibile. Sarete in grado di vincere le sfide con maggiore sicurezza e in ogni momento, anche quando alcuni pianeti saranno contro di voi.A volte succede che le influenze di Giove inducono a esagerare con il cibo e l'alcool e quindi è necessario che stiate molto attenti a non mangiare troppo perché il fegato potrebbe avere problemi. In ogni caso, se vi sentite stanchi e affaticati, risparmiate sforzi inutili e andate dal vostro medico che vi prescriverà le analisi adatte per conoscere il vostro stato di salute. Questa stanchezza che sentite potrebbe nascondere un piccolo problema che, se non curato in tempo, potrebbe diventare serio in un futuro nemmeno troppo lontano.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 4 41 58 78 85