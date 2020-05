Oroscopo Ariete giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno dell'Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

, il vostro pianeta governatore sta per transitare nel vostro segno e a voi già arriva forte l'impulso di realizzare i vostri obiettivi. Siate pronti a lasciare che il nuovo entri nella vostra vita. In generale, siete in un buon momento in cui non vi mancheranno energie, anche grazie a Urano in sestile, che vi trasmetterà una grande capacità di improvvisazione. Sarete in grado di cambiare i vostri piani con la velocità di un fulmine. Agite con fede e ottimismo e non fate un solo passo indietro nei vostri progetti.L'Ariete possiede una forza tale nei suoi sentimenti che è veramente difficile non lasciarsi trasportare in una magica connessione di due cuori che si materializzano in modo sorprendente. Alla fine della seconda settimana riceverete una piacevole sorpresa che vi illuminerà e vi aiuterà a portare avanti la vostra vita sentimentale. Le cose che vi preoccupano e vi tolgono il sonno verranno risolte in modo felice e soddisfacente per entrambi. Siete dei combattenti nati e sapete anche come e quando correggere i vostri difetti. Dovrete solo controllate la vostra impulsività e frenarla quando vi rendete conto che state compromettendo la relazione. Se avete ancora il cuore libero, siate pronti a trovare la persona che vi completerà. L'amore irromperà nella vostra vita con grande intensità.Durante la prima settimana di giugno, quando Giove incontra Plutone, per voi dell'Ariete si presenta un'incredibile opportunità per portare la vostra attività o la carriera a un livello superiore. Quindi, aspettatevi riconoscimenti o promozioni, purché vi comportiate con cautela, sapendo che i risultati saranno visibili solo nel tempo. Se state cercando un lavoro, dovete sfruttare la prima quindicina del mese e in particolare i primi dieci giorni, poiché Mercurio entra in quadratura e dopo diventa abbastanza complicato da gestire e voi potreste andare incontro a delusioni, affaticamento e piccoli problemi a livello professionale. Perciò, se dovete accettare un contratto o un accordo, oppure dovete scegliere tra più opportunità di lavoro, fatelo all'inizio di giugno con il Sole positivo che vi trasmette ottimismo.A giugno voi Arieti dovreste concentrarvi maggiormente sui problemi di salute e non metterli in secondo piano come se fossero meno importanti. Senza un buon stato fisico e mentale non sarete in grado di fare nulla di buono. L'oroscopo di Jennaro vi invita a stare lontani dalle persone negative, saprete chi sono perché quando siete con loro aumenta il vostro livello di stress e vi viene mal di testa. Non trascurate la dieta, il riposo e il sonno. Dei massaggi in tutto il corpo vi faranno molto bene.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 8 18 35 63 77