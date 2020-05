Oroscopo Acquario giugno 2020

Oroscopo del mese di giugno 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

nei primi giorni di giugno annuncia per l'Acquario momenti di stanchezza che, assieme a Urano, il vostro pianeta governatore in quadratura alla vostra area zodiacale, genereranno alcuni conflitti sia in campo personale e affettivo sia nel settore lavorativo e professionale. A riequilibrare un po' le cose, in attesa che il pianeta dell'amore rientri in moto diretto, ci penseranno da un lato Mercurio, in quinconce al vostro segno e dall'altro il buon Giove in posizione favorevole.Una relazione che vi ha reso felici inizierà a diventare un ostacolo alla vostra libertà non appena comincia il mese di giugno, probabilmente a causa delle continue scene di gelosia da parte del vostro partner. Scappare non servirà, perché ovunque andrete troverete persone esigenti e pretenziose. Dal 12 giugno comincerete a vedere una luce alla fine del tunnel e per voi inizia una fase molto positiva a livello affettivo poiché Venere si muoverà in moto diretto, in trigono alla vostra costellazione. Sarete in grado di affrontare e risolvere i piccoli equivoci che possono sorgere all'interno della relazione. Se dovete corteggiare una persona, Jennaro vi consiglia di sfruttare la seconda quindicina, giacché avrete migliori possibilità di successo. Giove in sestile proteggerà la vostra vita sentimentale e qualcuno potrebbe anche decidere di sposarsi o convivere.Mercurio e Marte vi riempiranno di vitalità e dinamismo dandovi una carica di vita incontenibile. Sarete più risoluti e veloci e con una visione strategica molto astuta. Potrete inoltre scrollarvi di dosso la pesantezza di Saturno. Questo significa che potrete godere di quel sano tarlo di irrequietezza che vi farà tornare in azione dopo il recente periodo di crisi. Gli acquari che lavorano in proprio e i professionisti faranno affari di successo poiché motivati da una grande ispirazione. Coloro che lavorano in relazione di dipendenza dovranno gestire le loro attività con intelligenza. Presto tutto si aggiusterà e la vita riprenderà come prima.Tenete d'occhio il vostro benessere specialmente nei primi giorni di giugno e assicuratevi di riposare abbastanza. Questo è sempre il primo atteggiamento di difesa. Un paio di pianeti lenti formeranno aspetti dissonanti nel vostro sole natale durante la prima decade del mese, anche se, in generale, questo non sarà sufficiente per causare seri problemi. La dieta sarà molto importante per voi. Potrete alleviare i vostri problemi di salute semplicemente facendo attenzione a ciò che mangiate. Ma anche il modo in cui mangiate è importante. Se avete dubbi, fatevi consigliare da un professionista nutrizionista.I vostri numeri fortunati del mese di giugno 2020 sono: 22 36 69 71 85