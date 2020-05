L'amico del soldato ferito

, come è successo per alcune settimane, ha comportato un grande cambiamento delle nostre abitudini, soprattutto ci ha ricordato l'importanza della famiglia e degli amici. Ora abbiamo tutto il tempo per considerare quanto l'amore dei nostri cari ci possa nutrire.un soldato che era stato gravemente ferito fu portato in ospedale. Dopo l'intervento, i dottori dissero che presto sarebbe completamente guarito. Le cose sembravano andar bene, ma poi il soldato cominciò a rifiutare il cibo. Le suore che lo assistevano provarono di tutto, ma lui si rifiutò di mangiare, bevendo solo acqua e succhi di frutta.dei suoi commilitoni che dormiva in camerata con lui sapeva perché il soldato non aveva voglia di mangiare. Era perché aveva nostalgia di casa e si sentiva depresso e avvilito. La mattina dopo, in caserma arrivò un pacco per il soldato ferito. Il suo camerata glielo portò in ospedale il più rapidamente possibile. Arrivato accanto al letto dell'amico, gli mostrò il pacco. Gli occhi dell'infermo si illuminarono. "Presto, aprilo", gli disse. Quando aprirono il pacco scoprirono che la mamma del soldato ferito gli aveva inviato una torta di mele fatta in casa.trascorsero il pomeriggio mangiando quella torta, parlando ognuno della propria casa e dei rispettivi congiunti. Per il soldato ferito iniziò così la via della guarigione. Grazie a suo amico che gli aveva portato un assaggio di amore familiare, il soldato aveva riacquistato le speranze per il futuro. Dopo poco tempo il soldato fu di nuovo in salute.