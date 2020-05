Essere gentili non costa niente

, è una situazione che tutti abbiamo dovuto imparare da un po' di tempo a questa parte, ma ci sono altri tipi di attività in cui la fila agli sportelli c'è sempre stata. È il caso degli, mi trovavo in una lunga fila di persone in attesa di essere servite dagli impiegati delle poste. Stavamo chiacchierando del più e del meno aspettando ognuno proprio turno, quando una donna piuttosto anziana ha detto che lei viene sempre in questa filiale perché i dipendenti allo sportello sono molto gentili.ha precisato che era venuta per spedire una lettera. Le persone in coda le hanno spiegato che non aveva bisogno di fare la fila perché proprio lì di fianco c'era la cassetta per imbucare le lettere.", ha risposto la donna: "."