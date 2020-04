Super Ciro Bros, eroe con la chiave inglese

Buon giorno amici

Stamattina mi sono recato a bollate nel milanese a casa di un un'anziano signore che ha richiesto il mio intervento per il suo scaldabagno che non produceva acqua calda.

Quando mi apre.con mascherina e guanti, io altrettanto, mi dice che non può pagarmi...... divido di procedere comunque alla riparazione e di non preoccuparsi per i soldi.

Dopo circa 30 minuti finisco e lo scaldabagno funziona, mi avvio verso l'uscita, e mi dice di prendere quel sacchetto vicino alla porta che aveva preparato per me, gli dico che non è necessario e di non preoccuparsi, ma lui piangendo mi supplica di prenderlo, io lo prendo per non offendere la sua dignità, e gli dico di chiamare se avesse avuto bisogno ancora.

Anziano signore pensione minima, case popolari, dignità al massimo.....

Solidarietà per tutti quelli che hanno bisogno chi ha doni chi non ha chieda senza vergogna, poiché tutti dovremo rendere conto al Signore un giorno

Spero che i politici leggano il mio post se può servire.

