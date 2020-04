Oroscopo maggio 2020 Vergine

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

e buon umore per la maggior parte del mese di maggio 2020 grazie al Sole e Mercurio in area Toro che è un segno molto vincolato al vostro. D'altra parte, il trigono di Mercurio, che è il vostro pianeta governatore, vi renderà più audaci e dinamici. Sarete determinati nella vostra analisi corretta della situazione attuale di isolamento che state vivendo e difenderete i vostri punti di vista anche contro le opinioni degli altri. Tuttavia, la quadratura di Venere potrebbe mettervi ansia e nervosismo. Correte il rischio di entrare in un giro vizioso di sfiducia che renderà più difficile la convivenza con gli altri., gli innamorati di segno Vergine sono molto esigenti e piuttosto perfezionisti. Voi mettete chiunque sotto la lente d'ingrandimento, motivo per cui molto spesso vi è difficile andare d'accordo con gli altri. Ma nei prossimi giorni i vostri sentimenti si faranno man mano più intensi. Restare a casa vi farà sentire particolarmente vicini al vostro partner. Sarete più sensibili e concilianti che mai. Una realtà che finora non avevate nemmeno immaginato di sperimentare. Potrete vedere tutto ciò come un punto debole o forte a seconda di come oscilleranno le vostre emozioni., nonostante la situazione attuale non dia molto spazio alle speranze, dovreste cominciare a prendere delle decisioni importanti su situazioni che potreste non aver mai immaginato che potessero entrare nella vostra vita. C'è un nemico invisibile là fuori, ma al vostro fianco c'è una persona che vi aiuterà a realizzare i vostri progetti a dispetto di tutte le avversità che vi circondano. Il futuro non sarà così brutto come a volte viene dipinto e potrebbe anche finire per essere molto migliore., tutte le battaglie che affronterete in questi giorni saranno altrettanto difficili. Non si sa mai come ci si comporta di fronte alle avversità, ma oggi sperimenterete di cosa siete veramente capaci. Durante questo mese potreste trovarvi ad offrire il vostro aiuto a una persona vicina che si trova in una situazione non molto facile. Le tensioni a cui sarete sottoposti in alcune circostanze vi renderanno più consapevoli di quanto può essere vulnerabile l'essere umano.del mese di maggio 2020 sono: 18 32 45 77 85