Oroscopo maggio 2020 Toro

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

la luce brillante del Sole nella vostra area zodiacale per gran parte del mese di maggio, subirete alcuni ritardi dovuti alla quadratura di Saturno, per cui dovrete fare appello alla naturale pazienza insita nel Toro. Gli ostacoli che il pianeta delle privazioni metterà sul vostro cammino vi porteranno un susseguirsi di alti e bassi, ma questo per voi può anche essere un'opportunità per crescere. Attraverserete un momento molto speciale in cui sorprenderete tutti con la vostra abituale tendenza a superare i problemi. Prevarrà il vostro spirito più audace e senza paura. È giunto il tempo di realizzare i vostri sogni.sono le vostre insicurezze che mettono in pericolo il vostro rapporto. Essere al vostro fianco in un momento come questo non è affatto facile. Sono giorni difficili per tutti, ma voi ora siete pronti a uscirne con l'aiuto di Venere che si trova in buona posizione, per cui, accordi e complicità nei legami con il partner saranno migliorati. Grazie alla dea della bellezza sarete più predisposti all'amore e pronti ad ascoltare l'altra persona con maggiore cordialità e delicatezza. Non avreste mai immaginato che essere relegati al proprio domicilio potesse avere così tanti volti. Forse dovreste soltanto affrontare una serie di decisioni che fino ad ora non avete avuto il coraggio di prendere.è qualcosa che in questo momento passa in secondo piano. Ciò che vi interessa adesso sono gli altri aspetti della vostra vita che sono direttamente o indirettamente collegati alla vostra attività. Tutto finisce per essere possibile, soprattutto quando la realtà supera la finzione e ciò che sembrava stabile adesso è instabile. Potreste addirittura avere delle sicurezze che non avevate prima di questa situazione. Non tutte le aziende hanno chiuso, alcune società danno la possibilità ai propri dipendenti di lavorare in remoto. Se siete uno di essi, vi renderete conto di cosa significhi davvero avere un lavoro in "", anche se forse non vi piacerà., l'arrivo dei primi caldi del mese di maggio è sempre un momento preoccupante, perché significa il ritorno di alcune allergie. Ma in questo caso non avete nulla di che preoccuparvi, anzi, una volta tanto, il fatto di restare chiusi in casa può avere i suoi vantaggi, potrete evitare le fastidiose allergie da pollini che vi hanno infastidito negli anni scorsi soprattutto in queste giornate. Se da un lato può farvi bene, dall'altro bisogna stare attenti a non ingrassare. L'attività in cucina è qualcosa che vi rilassa, ma a lungo andare può finire per farvi mettere qualche chilo di troppo.del mese di maggio 2020 sono: 15 22 47 67 90