Oroscopo maggio 2020 Scorpione

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

una grande opposizione planetaria che colpirà duramente gli Scorpioni. Tuttavia, con la vostra determinazione e tenacia sarete in grado di superare gli ostacoli e riuscirete a soddisfare alcune delle vostre aspirazioni, soprattutto in area familiare. Il vostro spirito indomabile prenderà ogni imprevisto come una sfida e trarrà esperienza da ogni sconfitta. Le persone che vivono in casa con voi avranno l'opportunità di conoscere un'altra persona, poiché, di fronte alle avversità, lungi dall'essere infuriati, diventate teneri e affettuosi., in questi giorni di emergenza avete il cuore diviso su due fronti, da un lato, vorreste abbracciare quelle persone speciali che sono i vostri parenti anziani che non vivono con voi. Ma dall'altro lato dovrete proteggere dal contagio coloro a cui volete bene. Una frustrazione che può essere terribile, a seconda di come l'affronterete. Vorreste fuggire da questa situazione, anche perché vi sentite costretti a fare cose che non vi piacciono. La Luna Piena nello Scorpione il giorno 7 e l'entrata di Venere in quinconce al vostro segno, vi renderanno più dolci e affettuosi ed esalteranno la vostra empatia e il romanticismo., in questo momento il ruolo della vittima non vi si addice. Dovete essere più positivi, soprattutto in questi giorni, perché le persone al vostro fianco sono un po' stanche di tirarvi su il morale quando dovreste essere voi a portare energia positiva nel vostro ambiente. Decidete adesso di cambiare il vostro atteggiamento e cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno. Vi renderete conto che la situazione è molto migliore di quanto pensiate. Festeggiate la vostra fortuna di essere circondati da persone che vi amano., i vostri rischi sono già abbastanza alti, perciò sarà meglio non sfidare la sorte esponendovi a ulteriori pericoli. Se siete in contatto con persone anziane, trovate un modo per proteggere voi e loro. L'igiene è un fattore da considerare, ma non l'unico. Ci sono diversi modi di contagio. Fareste bene ad ascoltare con attenzione i consigli di una persona che vi capisce più di chiunque altro. Vi aiuterà a trovare il modo di calmare i vostri nervi.del mese di maggio 2020 sono: 11 21 58 59 83