Oroscopo maggio 2020 Sagittario

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

, in sestile al vostro Sole natale, amplifica il vostro entusiasmo e a maggio tutto vi sembrerà più facile. Mercurio è inizialmente in quinconce, ma dopo pochi giorni comincia un lungo e lento transito in opposizione. Il pianeta del pensiero vi renderà più imprudenti e avventati, soprattutto nelle vostre attività. Perciò, fate attenzione e siate cauti. Per fortuna, Saturno nel segno vi rallenta e vi fa riflettere su ogni passo che fate, anche se questa limitazione vi rende alquanto nervosi. Tra poco Venere non sarà più in opposizione e l'ambiente casalingo migliorerà. Riprenderete la strada della dolcezza, poiché è un sentimento che non vi fa mai sbagliare. Ci sarà buon dialogo e ottimismo., Marte entrerà in quadratura e metterà alla prova la vostra pazienza. Quando il Sagittario è innamorato, diventa travolgente e perde il senso della misura. Voi avete bisogno di spazi aperti e di libertà, ma anche di attenzioni. Le grandi calamità naturali sono nulla in confronto all'isolamento domiciliare. Si può solo immaginare come vi sentite sapendo di non poter uscire di casa. Tuttavia, dovrete fare uno sforzo e riflettere su come reagire. I sentimenti e la vita domestica occuperanno i vostri pensieri., non c'è modo di cambiare la difficile situazione che tutti stanno vivendo in questo periodo. Per voi Sagittari, è giunto il momento di dare più spazio all'ottimismo. Mai dire mai, perché a volte la vita è in grado di sorprendervi con casi come questi in cui vi è concesso del tempo per riflettere. Il lavoro come lo abbiamo conosciuto fino a oggi sta cambiando, dando origine a una serie di comportamenti che possono essere previsti da persone aperte come voi. La tecnologia a cui prestate particolare attenzione vi sarà di aiuto. Lo Smart Working è un sogno che può divenire realtà., di sicuro non siete in un momento eccezionale, per cui non vi sarà assolutamente facile trovare le energie necessarie, anche perché la quadratura di Marte vi renderà tutto molto confuso. Non starete molto attenti alle richieste del vostro corpo e questo potrebbe portare a un peggioramento di alcuni problemi di salute. Il buon Giove, dispensatore di fortuna, potrebbe venirvi incontro durante il suo viaggio, ma credo che nessun astrologo, in questo momento, se la sentirebbe di puntare sulla fortuna per ottenere ciò che vorremmo.del mese di maggio 2020 sono: 7 38 42 46 82