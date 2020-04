Oroscopo maggio 2020 Pesci

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno dei Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

, vi invitano a difendervi e a nutrirvi del benessere comune. Consentite a queste influenze astrali di proteggervi dalla pandemia che sta imperversando nel mondo in maniera virulenta. Prendete tutte le precauzioni possibili e seguite le direttive delle autorità governative.voi Pesci siete persone fedeli ma un po' volubili. Amate perdutamente ma improvvisamente andate via senza nemmeno un preavviso. Data la vostra qualità mutevole, vi innamorate più volte nella vostra vita. Tra pochi giorni Marte entra nella vostra area zodiacale e vi spingerà a valorizzare ciò che avete. Durante il mese di maggio dovrete cercare un'attività che possa intrattenere tutta la famiglia. Poiché si è tutti in casa, vale la pena trattare le persone vicino a voi con rispetto e affetto. La Luna Piena in trigono al vostro segno il giorno 7 vi invita a essere forti e ad apprezzare le cose che avete in questo momento. Scriverete nel vostro diario cosa avete passato e cosa dovete ancora passare., dovreste cercare di adattarvi alla vita quotidiana. Prendete le misure necessarie affinché l'impatto della crisi non vi colpisca pienamente. Osservate tutte le possibilità che vi possono offrire i lavori online. Probabilmente qualcuno di essi potrebbe finire per essere quello giusto. D'altronde, restare a casa significa che non dovrete spendere molto, anzi, potrete risparmiare in modo significativo e questo può essere un'importante misura di sicurezza., voi Pesci avete sempre avuto un concetto un po' onirico della vita. In questo isolamento potreste trovare la porta che apre verso l'isola che non c'è, ma se pensate di poter sfuggire alle malattie solo perché Marte nel segno vi rende forti, vi sbagliate. Siate consapevoli che se vi esponete agli agenti patogeni, potrete contrarre il male come tutti gli altri. Proteggersi è l'unico mezzo per scongiurare tutto questo. Non prendetelo come uno scherzo. State vivendo un momento molto serio e dovete dargli l'importanza che merita.del mese di maggio 2020 sono: 12 23 28 66 86