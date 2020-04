Oroscopo maggio 2020 Leone

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

per voi Leoni un periodo molto positivo, grazie a Venere e Mercurio in sestile al vostro segno che vi porteranno interessanti novità sia in campo affettivo sia nei settori lavorativo e professionale. Mentre il dio alato vi aiuterà nella vita pratica conferendovi una migliore comunicazione, la dea dell'amore esalterà il vostro fascino rendendovi più seducenti e pieni di ardore. Giove e Nettuno, in quinconce al vostro sole natale, porteranno aria fresca nella vostra vita e sarete più attenti ai vostri bisogni interiori., al Leone piace avere molti/e corteggiatori/trici pronti/e a fare qualsiasi cosa per conquistare il suo grande cuore. Il vostro momento più sospirato è al calar della notte, quando nel pieno isolamento, la tranquillità è assoluta e voi potete concentrarvi sul vostro partner e sentire il suo respiro e perfino il battito del suo cuore che sembra farsi più forte con terminare della quarantena. Capirete cosa significa veramente vivere insieme alla vostra famiglia. Darete tutto voi stessi alle persone che avete vicino e non vi costerà nemmeno troppo, semplicemente, potrete vedere cosa significa l'amore da un'altra prospettiva., ma il risultato di questa periodica inattività, probabilmente lo vedrete riflesso sulla vostra busta paga. In ogni caso, avete diverse opzioni da valutare, alcune delle quali sono correlate a un totale cambiamento di settore. Un'occasione come questa si presenta solo in tempi di una catastrofe naturale come quella in cui viviamo tutti attualmente. Potete piegare le braccia e aspettare comodamente che tutto ricominci, oppure fare un importante passo in avanti e iniziare ad agire con un lavoro on-line da casa con il vostro computer., state facendo tutto quello che vi hanno detto per una corretta igiene? È importante prendere le misure più idonee, come disinfettare la casa per prevenire la diffusione di qualsiasi virus. Potrebbe essere necessario fare qualcos'altro. È ora che vi prendiate cura di voi stessi di fronte a qualsiasi condizione. Fatelo nel miglior modo possibile. Non trascurate la cosa più importante che avete: il vostro benessere.del mese di maggio 2020 sono: 24 29 35 66 76