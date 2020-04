Oroscopo maggio 2020 Gemelli

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

costringeranno i Gemelli a mettere i piedi per terra e ad affrontare una realtà che è difficile per molti. La vostra abitazione sarà il riparo che vi consentirà di rifugiarvi in questo momento poco piacevole dove il bene e il male si inseguono. Ma tutto ciò non frenerà il desiderio che avete di raggiungere i vostri obiettivi. Venere, il pianeta dell'amore e Mercurio, il vostro pianeta ispiratore, rimarranno per un po' nel vostro segno, seguiti dal Sole dalla terza settimana. Questo significa che le risposte che state aspettando, in campo affettivo, sociale o professionale, potranno finalmente arrivare. Non meno importante sarà il ruolo di Marte, il pianeta della forza e dell'azione, in trigono alla vostra area zodiacale, che vi renderà più veloci e ambiziosi, con obiettivi precisi da raggiungere., sebbene i pianeti siano abbastanza favorevoli, il panorama affettivo sarà in qualche modo confuso e voi non sarete in grado di capire cosa vi sta succedendo. Attraverserete momenti di profondo romanticismo, seguiti da altri di totale indifferenza. Da un lato Venere vi renderà più attraenti e generosi nell'esprimere i vostri sentimenti, dall'altro lato Saturno amplificherà possibili tensioni già presenti nel vostro cuore. Insomma, sono già molti giorni che state a casa ed è facile supporre che voi desideriate che le cose cambino. Sapere che dovrete restare fermi senza far nulla ancora per giorni farà sì che chi è vicino a voi pagherà per il vostro cattivo umore.sarà un'importante valvola di sfogo per i Gemelli. Soprattutto in un momento come questo in cui sapete che dovete dare il meglio. Sarete sempre gli stessi di prima, ma con la mente puntata a pensare al lavoro in un modo totalmente diverso. Potreste lavorare tranquillamente da casa in modalità smart-working. Non lasciate che nessuno vi faccia credere che non sia possibile. Il futuro non è così brutto come qualcuno vorrebbe dipingere e può anche finire per essere migliore di quanto crediate. È giunto il momento di prestare maggiore attenzione a ciò che avete sempre considerato una priorità. Altrimenti, sarà difficile sopravvivere a questo stato di cose., la mancanza di concentrazione vi porterà a pensare a tutte le cose brutte che sono accadute e che succederanno in questi giorni. Guardare la televisione per distrarvi va bene, ma potrebbe anche deprimervi se ascoltate solo le cattive notizie che escono durante i notiziari il giorno. Fate attenzione a questo tipo di orientamento che, se incontrollato, potrebbe farvi più male di quanto immaginiate. Le apprensioni e l'angoscia sono terreno fertile per alcuni disturbi a livello di salute mentale. Dovrete abituarvi a vivere in una realtà in cui tutto ciò che accade, è imprevedibile.del mese di maggio 2020 sono: 21 28 56 60 84