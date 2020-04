Oroscopo maggio 2020 Capricorno

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

in questo momento il vostro percorso è tutt'altro che certo, sotto un determinato aspetto, questa interruzione vi entusiasma, poiché a voi del Capricorno niente vi rende più motivati dell'adattamento a una nuova evoluzione. Il Sole in trigono alla vostra area zodiacale stimola le vostre qualità di pazienza e responsabilità, mentre il sestile di Marte vi ispira pensieri piacevoli. Anche Mercurio, in trigono, è in buona posizione. Sarete più concreti che mai. Si rafforzerà la vostra capacità di approfondire le questioni in un'apertura più ampia della conoscenza proiettata al futuro., il Capricorno non si innamora molto facilmente, ma quando succede entra in una comprensione profonda. Una delusione lascerebbe posto a una sensazione di sconfitta e, nel caso, la vostra sfiducia aumenterebbe. Ma a maggio non ci sarà niente di tutto questo, poiché passerete molto tempo con le persone che amate. Sarete in grado di manifestare le vostre emozioni più autentiche come non lo avete mai fatto. Il sestile di Nettuno vi aiuterà a riacquistare piacere. Lasciatevi trasportare dall'improvvisazione, perché è qualcosa che il vostro partner vi chiederà., molte cose sono cambiate in questi giorni. L'importante è non lasciarsi prendere dal panico. Essere in grado di lavorare da casa è una fortuna che non tutte le persone sono in grado di soddisfare. Molte imprese stanno prendendo dei provvedimenti e durante questo periodo potrebbero aver dato la possibilità di lavorare a distanza. Nel vostro caso potrebbe essere essenziale trovare un modo veloce ed efficace di comunicare con la vostra azienda, società o impresa. In questo modo potreste continuare a occuparvi delle vostre attività. Essere preparati a tutto vi darà fiducia e vi farà sentire bene., voi sapete che tutto va bene se riuscite a dormire la notte. Il sonno è l'ago che indica il vostro grado di benessere. Se riposate correttamente, non solo vi prenderete cura della vostra salute fisica, ma anche di quella psichica. Il movimento fisico è indispensabile in questi giorni. Se non vi muovete come dovreste, il vostro corpo se ne accorgerà e potrebbe iniziare a rallentare. È pur vero che questi sono tempi complicati per cui non si sa mai come andranno a finire, ma preoccuparsi eccessivamente non porterà nulla di buono.I vostri numeri fortunati del mese di maggio 2020 sono: 20 31 58 74 78