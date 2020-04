Oroscopo maggio 2020 Cancro

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

voi del Cancro sta arrivando un periodo abbastanza stancante dal momento che la maggior parte dei pianeti transitano nei segni di Aria e di Terra. La mancanza di Acqua, che è il vostro elemento essenziale, modificherà il vostro temperamento e vi farà desiderare di uscire dall'isolamento nella vostra casa. Sarete costretti a risolvere alcuni problemi ma, curiosamente, queste influenze astrali non saranno così negative. Grazie a questa spinta sarete in grado di risolvere alcuni conflitti in famiglia. È tempo di mettere tutte insieme le vostre aspirazioni e costruire qualcosa di nuovo che possa durare., il vostro ambiente familiare sarà il rifugio sicuro e accogliente per tutto il mese di maggio 2020, l'unico in cui il Cancro troverà la tanto desiderata pace. Per quanto riguarda il rapporto di coppia, dovreste uscire dal vostro guscio e a mostrarvi così come siete, l'altro/a si scioglierà di fronte alla vostra purezza e semplicità. Il vostro motto sarà quello di evitare comportamenti difensivi inutili. A fine mese, il Sole nel segno e la splendida posizione di Venere, porteranno colori più vivaci nella relazione. Se state aspettando l'amore della vostra vita, di certo in questo momento non busserà alla vostra porta. Sicuramente sarà rinchiuso da qualche parte. Dovrete aspettare che le cose cambino, vi renderete conto che succederà quando sarà il momento giusto.è uno degli aspetti che forse vi preoccupano di più, soprattutto in questo momento che le cose non vanno come voi vi aspettavate. Lavorare on-line in connessione smart-working, può in qualche modo confortarvi in questi giorni. Non è una sconfitta, ma e semplicemente un riaggiustamento. In questi tempi le precauzioni sono sempre poche ed evitare il contagio è l'obiettivo principale. Vi renderete conto che avete diverse opzioni da considerare. Scegliete quella migliore per voi.è qualcosa di cui forse vi preoccupate in modo eccessivo. In ogni caso, questo non è il momento di fare un passo indietro. Dovrete continuare ad adottare tutte le precauzioni come avete fatto finora. Rimanere in casa vi costerà meno di quanto pensiate. In verità, non è del futuro che avete paura, ma è il presente che vi spaventa di più. È qualcosa che vi gira continuamente nella testa e non riuscite a smettere di pensarci.del mese di maggio 2020 sono: 6 16 52 57 65