Oroscopo maggio 2020 Bilancia

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

inizia con un favorevole transito di Mercurio in quinconce alla vostra area zodiacale che vi sosterrà fino alla fine del mese aiutandovi a raggiungere i vostri scopi. Inoltre, l'ottimismo e l'entusiasmo di Venere, in trigono al vostro segno, si unirà alla prontezza di Mercurio e insieme vi spingeranno a godervi di più la vita in famiglia. Avrete anche Saturno dalla vostra parte, che vi darà una maggiore stabilità di pensiero. È tempo di lasciare per un po' il vostro mondo perfetto e credere in un nuovo progetto per cui combattere con tutte le vostre forze, qualunque esso sia, sociale, professionale, o umanitario., in questi giorni state vivendo una situazione anomala e vi rendete conto di quanto siete fortunati ad avere vicino le persone a voi care. Avere qualcuno che si prende cura di voi in questo momento difficile è qualcosa che vi riempie di gioia e di emozioni. Mercurio vi stimolerà a stabilire altri tipi di comunicazione online. Sarà bello fare nuove conoscenze, entrare in confidenza e chattare con altre persone. Fate attenzione, perché sarete esposti a notizie che influenzeranno la vostra vita emotiva. Le quadrature di Giove e Plutone potrebbero far sorgere alcuni malintesi. Dopo la prima quindicina Marte in quinconce risveglierà la vostra passione amorosa e dimenticherete i problemi., la vostra occupazione è stata fortemente influenzata da tutto ciò che è accaduto accadendo in queste ultime settimane. Il vostro modo di lavorare è cambiato improvvisamente, ma questo non significa che la vostra produttività faccia altrettanto. Ciò che era impensabile fino a qualche tempo fa, adesso l'utopia del lavoro remoto può diventare realtà. Oggi c'è la possibilità di lavorare da casa utilizzando il vostro computer. Avete solo bisogno di una connessione Internet. Questa crisi in qualche modo può essere vista come un'opportunità per cambiare.. Il vostro umore è apprezzabile, ma potrebbe ancora migliore. Dopo giorni di isolamento il cibo è diventato una quotidianità che vi perseguita costantemente. Ora è più difficile per voi capire cosa significa fare dei sacrifici importanti per una dieta corretta. Mettete da parte il cibo cosiddetto "" e tornate a mangiare sano. Evitate di assumere troppi carboidrati e zuccheri. Non è facile, ma con un piccolo sforzo da parte vostra potrete sentirvi meglio. Anche se non ci credete, è un modo del tutto normale dopo aver vissuto confinati.del mese di maggio 2020 sono: 5 12 25 63 79