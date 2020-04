Oroscopo maggio 2020 Acquario

Oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

è un buon momento per voi dell'Acquario, grazie a Venere e Mercurio, in trigono al vostro segno, che vi aiuteranno a superare le battute d'arresto che le quadrature del Sole e di Urano possono causarvi. Inoltre, Marte e Saturno nel segno vi daranno più di un'opportunità per trasformare in realtà le vostre aspettative. Trascorrerete il mese di maggio più freschi e vivaci, e con rinnovato senso dell'umorismo., il Sole e Urano possono essere fonte di tensione, ma grazie a Venere e nei primi giorni anche a Mercurio, troverete un buon dialogo e molta comprensione con il partner. Saprete dimostrare cosa siete capaci di fare per i vostri cari. Supportarli con le vostre decisioni è uno dei compiti speciali che dovrete affrontare. Piccoli sacrifici che possono essere la chiave per sapere sempre di cosa hanno bisogno le persone che vivono in casa con voi., nemmeno voi avete idea di cosa accadrà d'ora in avanti, ma sembra che al momento non si possa fare molto. Le vostre attività dovranno essere completamente trasformate, visto che la crisi è arrivata senza preavviso. Ma questo non significa che quello che sta succedendo sia tutto negativo, è semplicemente una circostanza da affrontare con più coraggio, per esempio, lavorando da casa on-line, in remoto. Alla fine, questa chiusura delle porte potrebbe essere positiva per la vostra economia, anche se in questo momento non lo è., non mangiare troppo è qualcosa che dovete imparare in questi giorni di isolamento. Una buona dieta è il nodo essenziale per il benessere fisico e psichico. Provate a cucinare nel modo più sano possibile. Non abusate della friggitrice o di prodotti industriali contenenti alte dosi di olio. Affrontare determinati momenti con un sorriso può offrirvi maggiori possibilità di successo.del mese di maggio 2020 sono: 2 36 56 65 87