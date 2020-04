MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Migliori 9 scope elettriche/aspirapolvere economiche sotto i 100€ di aprile 2020 Le nove migliori aspirapolveri sotto i 100 euro Volete acquistare una scopa elettrica ma non sapete quale scegliere? Conoscendo il budget potete trovare la miglior aspirapolvere qualità/prezzo.



Per pulire al meglio pavimenti duri e tappeti possiamo usare aspirapolveri a traino con o senza sacchetto, oppure, scope elettriche con o senza filo (ricaricabili).



Ecco la lista dele migliori nove sotto i 100 euro:



1 - Hoover FD22G Scopa Ricaricabile 2 in 1 Freedom, senza sacchetto, Autonomia fino a 25 minuti, Serbatoio da 0.7 litri, 76 dB, Grigio Perlato [Classe di efficienza energetica A]

2 - Ariete 2759 Handy Force RBT, Scopa elettrica con Filo 2 in 1 aspirapolvere e aspira briciole, Filtro HEPA, Tecnologia ciclonica Senza Sacco, Spazzola motorizzata, Rosso/Nero, 600 W [Classe di efficienza energetica A+]

3 - Rowenta RO3753EA Compact Power Cyclonic Aspirapolvere a Traino senza Sacco, Tecnologia Ciclonica, Capacità 1.5 l

4 - AmazonBasics - Potente aspirapolvere a cilindro, con sacchetto, per pavimenti duri e tappeti, filtro HEPA, leggero e compatto, 700 W, 1,5 l (EU)

5 - Einhell TC-VC 1812 S Aspiratutto Solidi/Liquidi, 1250 W, 80 Decibel, Rosso, Nero, Bianco

6 - Hoover BR71-BR20 Aspirapolvere a Traino senza Sacco Breeze, 700 Watt, 2 litri, Blu/Grigio Fumo [Classe di efficienza energetica A]

7 - Polti Forzaspira C110_Plus Aspirapolvere a Traino Ciclonico, Senza Sacco, Filtro HEPA, 4 Stadi di Filtrazione

8 - De'Longhi XL155.41 Colombina Class Scopa Elettrica senza Sacco, Grigio/Bianco

9 - H.Koenig UP680 Scopa elettrica senza fili, spazzola speciale mobili, 2 velocità, compatto e leggero, autonomia 45min,Blu 100W

Migliori 9 scope elettriche/aspirapolvere economiche sotto i 100€ di aprile 2020

