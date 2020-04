MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Home Oroscopo

Social

Storie

Favole

Proverbi

Animali

Luoghi

Sport

Concorsi La scelta di essere gentili In genere, una persona gentile è una persona con buone maniere. Una delle virtù più apprezzate da tutti è senza dubbio la gentilezza. Una persona può essere fine, educata e ben vestita, se è anche gentile, allora è una persona affascinante. Praticare la gentilezza non costa nulla, ma ha un valore enorme.



Essere villani è molto più semplice del mostrarsi gentili, poiché non richiede di fare nessuno sforzo, ma è un chiaro un segno di debolezza e insicurezza del carattere di una persona. Chi invece si comporta con gentilezza verso gli altri mostra di avere un forte senso di autodisciplina e una notevole dose di autostima.



Non sempre è facile essere gentili di fronte a chi si pone in modo villano e insolente. La gentilezza contraddistingue la persona che ha fatto molto lavoro personale e che ha raggiunto una grande saggezza e auto-comprensione. La gentilezza fa bene a tutti, sia a coloro che la praticano sia a quelli che la ricevono.



Perché dobbiamo scegliere di essere gentili?

Scegliamo di essere gentili, piuttosto di avere ragione e avremo la ragione ogni volta perché la gentilezza è un segno di legittimità.



Ecco cinque personaggi famosi che hanno detto della gentilezza (in ordine temporale):

Dalai Lama: Sia che si creda in una religione o no, sia che si creda nella rinascita o no, non c'è nessuno che non apprezzi la gentilezza. Mark Twain: La gentilezza è la lingua che i non udenti possono ascoltare e i non vedenti riescono a vedere. Alessandro Magno: Tutto quello che otteniamo con la nostra spada non è sicuro né duraturo, ciò che invece otteniamo con gentilezza è certo e durevole. Confucio: La pratica costante di cinque valori costituisce la virtù perfetta, e sono: gentilezza, rettitudine, sincerità, integrità e fiducia. Esopo: Nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo possa essere, è mai sprecato. Infine, cinque consigli per vivere bene:

Non educare i tuoi figli a essere ricchi. Educali a essere felici. Da grandi conosceranno il valore delle cose e non il prezzo.

Mangia il tuo cibo come fosse medicina. Altrimenti, dovrai mangiare medicine come fossero cibo.

C'è una grande differenza tra un essere umano e l'essere umano. Solo pochi lo comprendono.

Se vuoi muoverti veloce, cammina da solo, ma se vuoi andare lontano, cammina insieme.

Sei stato amato quando sei nato. Sarai amato quando morirai. Nel mezzo, gestisci tu. delle virtù più apprezzate da tutti è senza dubbio la gentilezza. Una persona può essere fine, educata e ben vestita, se è anche gentile, allora è una persona affascinante. Praticare la gentilezza non costa nulla, ma ha un valore enorme.è molto più semplice del mostrarsi gentili, poiché non richiede di fare nessuno sforzo, ma è un chiaro un segno di debolezza e insicurezza del carattere di una persona. Chi invece si comporta con gentilezza verso gli altri mostra di avere un forte senso di autodisciplina e una notevole dose di autostima.è facile essere gentili di fronte a chi si pone in modo villano e insolente. La gentilezza contraddistingue la persona che ha fatto molto lavoro personale e che ha raggiunto una grande saggezza e auto-comprensione. La gentilezza fa bene a tutti, sia a coloro che la praticano sia a quelli che la ricevono.Scegliamo di essere gentili, piuttosto di avere ragione e avremo la ragione ogni volta perché la gentilezza è un segno di legittimità.cinque personaggi famosi che hanno detto della gentilezza ():, cinque consigli per vivere bene:

Acquario Aeronautica Militare Amazon Animali Anonimo Ariete Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Charles Perrault Concorsi Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Facebook Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Guardia di Finanza Instagram La Fontaine Leone Libri Luoghi Marina Militare Oroscopo Paulo Coelho Pesci Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Sagittario Scorpione Selma Lagerlof Snapchat Social Sport Storie Tecnologia Toro Trilussa Tristi Vere Vergine Video Vigili del Fuoco false ltr item 2.3: La scelta di essere gentili La scelta di essere gentili In genere, una persona gentile è una persona con buone maniere. https://2.bp.blogspot.com/-IDHpyH_7RtQ/XoRWdpWolKI/AAAAAAAAFEw/vVkzLXxU4zk-Xko0a3z5fwFbwUMsSEMzQCLcBGAsYHQ/s1600/gentilezza.jpg https://2.bp.blogspot.com/-IDHpyH_7RtQ/XoRWdpWolKI/AAAAAAAAFEw/vVkzLXxU4zk-Xko0a3z5fwFbwUMsSEMzQCLcBGAsYHQ/s72-c/gentilezza.jpg 2.3 https://www.duepuntotre.it/2020/04/la-scelta-di-essere-gentili.html https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/2020/04/la-scelta-di-essere-gentili.html 6528433828354979305 UTF-8

Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare