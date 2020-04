è possibile tagliare o spaccare la legna a mani nude. L'ascia, le zeppe e il martello sono strumenti utili per fare a pezzi la legna. La sega o la motosega servono a ridurre i tronchi alla dimensione corretta per il camino.un anziano contadino andò in un negozio di ferramenta a comprare una nuova sega per tagliare la legna da ardere nel suo camino.prese una motosega dallo scaffale e gli disse che quello era il modello più recente e con la tecnologia più avanzata, garantita per tagliare dieci quintali di legno in un'ora. Il vecchio agricoltore pensò che gli andasse alla grande, quindi acquistò subito l'attrezzo.il contadino tornò al negozio con un'espressione piuttosto affaticata.", lamentò l'uomo con aria afflitta: ".", il venditore disse: "." Arrivati alla fattoria, entrarono nella legnaia del contadino e dopo aver preso un pezzo di legno, il negoziante impugnò con una mano la motosega e con l'altra tirò il cavo di avviamento.... Spaventato dal rumore assordante, il vecchio contadino fece un balzo indietro, gridando: "?"gli spiegò che non era la sega che non andava, ma era lui che non l'aveva messa in moto. Aveva cercato per tutto il giorno di tagliare la legna alla vecchia maniera.