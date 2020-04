MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Guerra di parole Siete mai stati feriti dalle parole di qualcuno o avete mai ferito qualcuno con le vostre parole? Molte volte, la nostra comprensione di ciò che rimane non detto, anche il più ovvio, può causare spiacevoli malintesi. Volete un esempio? Divertitevi a leggere questa breve storia di guerra di parole tra due re confinanti.



Un re inviò un messaggio al sovrano di un paese vicino. Il comunicato diceva: "Mandami un diamante blu grande quanto un uovo di piccione, oppure ..."



Il re del paese vicino alla ricezione del messaggio rispose: "Non ho un diamante simile e se lo avessi ..."



Il primo re si arrabbiò molto e dichiarò guerra al suo vicino. I combattimenti continuarono per diversi mesi fino a quando un terzo re organizzò un incontro tra i due sovrani in guerra.



I due si incontrarono e il re del paese vicino disse all'altro: "Che cosa intendevi quando dicevi: Mandami un diamante blu grande quanto un uovo di piccione, oppure ... ?"



L'altro rispose: "Intendevo un diamante blu grande quanto un uovo di piccione oppure ... qualche altro diamante. Adoro i diamanti. Ma tu cosa volevi dire quando hai detto: Non ho un diamante simile e se lo avessi ... ?"



"È semplice", disse l'altro re: "Quello che volevo dire era che se avessi avuto un diamante del genere te lo avrei spedito molto volentieri."



Dopo essersi abbracciati a fatto pace, i due re si impegnarono a scriversi più chiaramente nelle comunicazioni future.

