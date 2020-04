MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Coraggio e paura Il vero coraggio è andare avanti nella paura. Lo scorso anno una nave con a bordo centinaia di migranti è affondata al largo delle coste siciliane. Nel naufragio hanno perso la vita molte persone.



Quando un certo punto la situazione era diventata disperata, tutti coloro che avevano una barca sulla riva hanno cercato di uscire nel tentativo di salvare quelli che galleggiavano sulle acque.



C'era un giovane membro dell'equipaggio di un peschereccio che era la prima volta che gli capitava di dover uscire per una missione di soccorso. Quando vide lo scenario terribile con tutti quei corpi che galleggiavano assieme ai sopravvissuti sulle acque mosse del mare in tempesta, si rese conto del pericolo e disse: "Non possiamo uscire o non torneremmo più indietro."



Il suo compagno pescatore, un vecchio lupo di mare, rispose: "Riprendi il controllo di te stesso, ragazzo. Queste persone hanno bisogno del tuo coraggio, non della tua paura. Questi poveretti hanno bisogno di aiuto e noi li possiamo aiutare. Presto, andiamo! "



