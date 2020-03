Segni zodiacali vs Covid-19: Oroscopo sul coronavirus

è stata provocata dei uno dei più letali coronavirus: il, che sta rapidamente infettando la popolazione di tutti i Paesi del mondo. In qualche modo, ho immaginato quale potesse essere il comportamento di ognuno dei segni dello zodiaco e come reagirebbe di fronte a questo malefico virus.seconda delle caratteristiche e della personalità astrologica di ogni segno, alcuni rimangono tranquilli, forse anche troppo, magari perché pensano che a loro il virus non li tocca, quasi fossero immuni. Poi ci sono quelli più apprensivi, quindi, seguono gli allarmisti, fino ad arrivare ai veri ipocondriaci. Ma vediamo quali sono questi segni e come reagiscono alla minaccia del Covid-19.Il carattere ottimista e fantasioso dell'Ariete, lo porta ad analizzare i sintomi dell'influenza da coronavirus e immediatamente pensare a tutte le misure preventive necessarie affinché possa evitare il contagio. In genere è di quelli che non si preoccupano molto, perché pensa che non possa accadergli mai nulla.Il Toro è in genere una persona molto pratica, prudente e previdente, per cui, studierà un modo per proteggersi dal virus mantenendo sempre la calma che lo caratterizza. Apprensivo, ma certamente non allarmista, poiché osserva la situazione sotto ogni aspetto, guardando i focolai di infezione esistenti e, quindi, li previene.Per il Gemelli va tutto bene. Nonostante sia bene informato su tutto, è come se l'allarme mondiale non lo tocchi. È il classico tipo che si aggiorna leggendo le ultime notizie sul covid-19 tramite WhatsApp, ma non per questo si preoccupa né prende in considerazione di restare a casa o di non andare lavorare.Il Cancro è molto apprensivo e, se è necessario, diventa anche allarmista. Insofferente e ipersensibile, spesso lascia che la paura prenda il sopravvento, ma ciò non gli impedisce di pensare prima alla famiglia e dopo a se stesso. Si informa bene delle norme per evitare il contagio e le segue con molto scrupolo e rigore.Il Leone non è uno che si lascia suggestionare facilmente dalla pandemia, ma questo non significa che non si informa con attenzione, poiché vuole sapere esattamente che cosa deve aspettarsi. Una volta che conosce a fondo tutti i sintomi della malattia, eseguirà un autocontrollo medico per scoprire se è infetto.Poiché la Vergine è un segno molto preciso e scrupoloso, seguirà tutte le misure di profilassi raccomandate al fine di evitare il contagio del virus. Comprerà il miglior disinfettante e si isolerà in casa assieme alla sua famiglia cercando di impedire con ogni mezzo che il coronavirus possa entrare.La Bilancia è un segno che spesso prende le cose con una certa superficialità, per cui non ha paura del virus né crede possa infettarlo/a. Certamente, non si mescolerebbe alla massa, anche se continuerà il suo corso normale della vita e solo in casi eccezionali annullerebbe un appuntamento sociale o di lavoro.Lo Scorpione crede di avere uno scudo che lo protegge da tutti i mali, perciò, nemmeno un'epidemia a livello globale influenzerà i suoi passi. Continuerà a vivere la sua vita come se niente fosse successo. Che sia medico o infermiere, si prenderà cura dei propri ammalati pensando che il male non lo colpisca.Nulla sembra possa fermare il Sagittario dall'uscire di casa e andare a lavorare, nemmeno se qualcuno della sua famiglia dovesse ammalarsi di coronavirus. Lavarsi spesso le mani è il massimo che si concede per prevenire l'infezione, ma non smetterà di prendere l'auto o i mezzi pubblici e viaggiare, magari sognando mete lontane.Il Capricorno è spaventato da questa influenza, soprattutto, ha paura per la sua famiglia. Temendo che l'infezione si stia avvicinando, comincerà a prendere estreme misure di prevenzione, compresi tutti i provvedimenti di igiene possibili e immaginabili. Non uscirà di casa, dove rimarrà trincerato e attento a ciò che accade nel mondo.L'Acquario si mette subito in allarme e prende le misure necessarie, annullando viaggi e partenze, affinché nessuno della sua famiglia possa soffrire del contagio da Covid-19. Creativo e intelligente, lavorerà da casa, collegato a Internet. Altrettanto farà con gli acquisti di vario genere, comprando tassativamente online.Il nativo dei Pesci sarà molto preoccupato e avrà paura di contrarre la malattia. Si informerà sui vari sintomi e sulle misure preventive da prendere per essere al sicuro. Seguirà con vivo interesse le fasi di un possibile vaccino. Si farà condizionare prevalentemente dalle notizie negative e a volte anche un po' catastrofiche.