Oroscopo aprile 2020 Vergine

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

, il vostro pianeta dominatore, nei primi giorni di aprile sarà in opposizione, quindi, andrà subito in quinconce per poi posizionarsi in trigono alla vostra area zodiacale fino alla fine del mese. A voi della Vergine non resta che rimanere in silenzio, per cui, si accentua il vostro desiderio all'introspezione e a fare una valutazione di ciò che è stato fatto dall'inizio dell'anno e le cose vi restano ancora da fare. Intanto, Urano in trigono vi invita a rivedere il vostro ideale di vita. La vostra visione su alcuni problemi cambierà a causa di un evento che vivrete con molta intensità e che vi aiuterà a crescere internamente. Vi aprirete a cose molto più grandi di voi., durante i primissimi giorni del mese, la buona posizione di Giove vi consentirà di trascorrere momenti di grande affinità con il vostro partner così come con tutta la vostra famiglia e gli amici. Poi, una fase calante comincerà subito dopo la prima settimana di aprile, poiché Venere smette di essere benevola per mettersi in quadrato al vostro Sole natale. A questo punto è chiaro che il pianeta dell'amore non favorirà più i sentimenti. State molto attenti alle crisi coniugali che non sono state risolte e che ora potrebbero peggiorare. Se siete single, il vostro potere di seduzione sarà in declino, visto che Marte che non ha molto da offrirvi in questo momento in cui nemmeno Venere e Mercurio riescono a fornirvi le opportunità di incontrare e conoscere nuove persone. In ogni caso, Jennaro vi invita a non scoraggiarvi, perché è vero che comunicare con la persona che amate ora è più difficile, ma non impossibile., sarà meglio che vi concentriate molto di più sulle vostre attività professionali al fine di migliorare sia le prestazioni lavorative sia i benefici che tutto ciò vi comporta. La buona notizia per voi arriva dal giorno 12, con la fine dell'opposizione di Mercurio. Da questa data in poi tutto sarà possibile. Avrete una grande energia e creatività in tutte le questioni di lavoro, ma la cosa più importante è che anche il dialogo migliorerà e il nervosismo che c'è stato nelle ultime settimane, scomparirà, consentendovi di essere più sereni. Per voi ci saranno nuove idee e progetti e molto probabilmente considererete anche di alternare due diversi lavori.ci saranno probabilmente alcune battute d'arresto a livello emotivo che vi renderanno irrequieti e nervosi. La conseguenza di questo stato di instabilità provocherà un certo affaticamento. Sarà meglio cambiare qualche aspetto della vostra quotidianità, come alcune cattive abitudini, per ritrovare il vostro equilibrio fisico e psichico. Il vostro obiettivo per questo mese sarà quello di rilasciare le tensioni accumulate, lasciandovi dietro gli eccessi di qualsiasi tipo e cercando ciò che vi fa sentire bene, come può essere la pratica di uno sport durante il vostro tempo libero.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: giovedì 2, domenica 12, martedì 14 e mercoledì 22.