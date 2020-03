Oroscopo aprile 2020 Scorpione

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

sarà un mese davvero complicato per lo Scorpione soprattutto a causa delle quadrature di Marte e Plutone. Vi sentirete nervosi e dovrete sforzarvi per essere più comunicativi, ascoltare e frenare le vostre ambizioni dominanti. Inoltre, le opposizioni di Urano e di Venere nella prima settimana, e di Mercurio più avanti, vi causeranno numerosi ostacoli, ma il vostro carattere forte vi permetterà di superarli. Saranno messi in discussione i vostri eccessi e il vostro comportamento aggressivo. Tuttavia, Nettuno in trigono alla vostra area zodiacale infonderà più fiducia in voi stessi, riducendo le tensioni, esaltando la vostra empatia e il vostro lato più romantico, aiutandovi a superare le tensioni., la tipica aggressività dello Scorpione può fare in modo che alcune cose nella vostra relazione di coppia non funzionino come dovrebbero. Scene di gelosia, litigi e persino la rottura temporanea di un rapporto di vecchia data, saranno il tema del mese di aprile. Ovviamente, le rivendicazioni della controparte non si faranno attendere, ma possono essere fonte di irritabilità per gli Scorpioni i quali non sono abituati ad essere così sotto pressione. Un pizzico di buon senso e un briciolo di pazienza attenueranno l'attrito. Se siete uno scorpioncino single, sappiate che quando l'amore vuole stabilirsi nella vita di uno dei suoi prediletti, appare dove e quando lo ritiene opportuno. Questo è proprio ciò che accadrà a voi, con vostra grande sorpresa quando scoprirete d'esservi innamorati di un/una vostro/a collega o di una persona che avete sempre visto come amico/a e che non avreste mai immaginato che un giorno ve ne sareste innamorati., se svolgete un'attività in relazione di dipendenza dovrete agire con grande prudenza e lasciare a tempi migliori qualsiasi richiesta di promozione o aumento della retribuzione. Saranno invece favoriti i commercianti, gli autonomi e i professionisti. Se svolgete un'attività in proprio, riceverete l'influenza benefica del Sole in quinconce al vostro cielo natale. Da questa posizione, la stella più vicina alla Terra darà un extra di fuoco al vostro temperamento, quindi, vedrete un miglioramento dei vostri interessi commerciali., Marte, dalla sua posizione dissonante, tenderà piuttosto a maltrattarvi, soprattutto a livello emotivo. Sentimenti di frustrazione, vendetta e gelosia potrebbero dare origine a disturbi digestivi più o meni importanti, con sintomi di gastrite e forti mal di testa. Somatizzerete più di quanto possiate immaginate e vi sentirete come una tigre chiusa in gabbia che non può liberare la sua furia. Jennaro consiglia vivamente di prendere la vita con più calma e approfittare dei vostri momenti liberi per fare escursioni, o praticare uno sport come il nuoto o il ciclismo.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: lunedì 6, domenica 19, sabato 25 e martedì 28.