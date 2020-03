Oroscopo aprile 2020 Sagittario

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

non è un gran momento per voi del Sagittario, visto che il mese di aprile inizia con Mercurio in quadratura e Venere dal giorno 6 in opposizione. Né potrete contare molto su Giove, il vostro pianeta dominante, poiché dalla sua posizione in semisestile potrà fare ben poco per voi, quindi, se volete realizzare tutti gli scopi che vi siete prefissati, non avete altra scelta che mettervi al lavoro il prima possibile, perché questo sarà un periodo decisivo per voi. Se non lo prendete sul serio, potreste perdere molte opportunità., senza l'appoggio di Venere vi sentirete preoccupati per la vostra relazione e non saprete come agire in modo da migliorare la situazione. La chiave di tutto sarà la fiducia riposta nella coppia ed è per questo che fareste bene ad avere una conversazione sincera e senza sotterfugi almeno fino a quando la situazione astrale non migliorerà e voi potrete essere di nuovo coinvolti senza paura nella relazione. Se siete ancora single, sebbene la dea dell'amore non vi sia favorevole, Marte, in sestile, consente di essere ancora affascinanti e molto efficaci nella fase di corteggiamento. Potreste incontrare una persona durante un viaggio o attraverso Internet il cui contatto stimolerà il vostro lato più sentimentale. Tuttavia, state in guardia, perché la retrogradazione di Mercurio potrebbe riempirvi di troppe illusioni.le cose andranno un poco meglio. Il Sole in un segno di Fuoco come l'Ariete favorisce ogni tipo di impresa e vi fa sentire la sua influenza aumentando i vostri profitti. Un atteggiamento positivo da parte vostra vi metterà in una posizione privilegiata per risolvere situazioni di incertezza. Affidatevi soprattutto alle vostre capacità e agite sempre in modo responsabile, vedrete che la vostra esperienza alla fine trionferà portandovi ottimi risultati. Nella seconda metà del mese potrete realizzare i vostri progetti più ambiziosi., alcuni fastidiosi sintomi in arrivo durante il mese di aprile saranno transitori, perciò non è necessario che vi allarmiate inutilmente. Se soffrite di un nuovo disagio o un dolore preoccupante, dovreste andare dal vostro medico o consultare specialisti di quel tipo di sintomatologia. Sicuramente per voi i piaceri sono una parte importante della vita, ma non dovete ignorare le buone regole di sana alimentazione, esercizio fisico e riposo. Seguendo queste linee guida, non andrete a disturbare il vostro benessere.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: domenica 5, sabato 11, mercoledì 15 e domenica 26.