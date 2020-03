Oroscopo aprile 2020 Leone

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

sono persone che hanno un enorme bisogno di distinguersi ed essere al centro dell'attenzione. Durante il mese di aprile sentirete addosso l'influenza di Mercurio e Nettuno, in quinconce alla vostra area zodiacale, che vi costringeranno a crescere ed emergere da una situazione di stallo abbastanza insolita per voi. Il Sole fino al 20 vi manda la sua meravigliosa energia di fuoco, e assieme a Venere, a partire dal giorno dal 7, vi daranno la forza necessaria per fare il grande salto in avanti., il Sole in trigono e Venere in sestile saranno molto favorevoli per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, ma non sempre riuscirete a vedere il bicchiere mezzo pieno, poiché Marte in opposizione può creare un clima di contrasto e di lotte all'interno della vostra relazione di coppia. Sarà necessario controllare il nervosismo e la tensione che in alcuni casi potrebbero rovinare il vostro rapporto con il partner e, quindi, farvi vivere un periodo con alcuni litigi. Lo slogan sarà quello di dominare l'egoismo. Se siete single, il pianeta della bellezza vi garantirà una quota aggiuntiva di coraggio che vi condurrà direttamente alla conquista della persona che avete scelto al vostro fianco. Il fascino personale sarà esaltato e raggiungerete facilmente i vostri obiettivi, anche quelli più difficili. Tuttavia, il marcato individualismo insito in voi, vi farà preferire avventure temporanee anziché una storia duratura., questo è un mese molto importante e con grandi possibilità. Giove e Plutone saranno molto bendisposti verso il vostro segno e vi stimoleranno la mente portandovi idee brillanti. Dall'altro versante, il Sole vi fornirà la sua energia affinché realizziate i vostri piani. Riceverete proposte interessanti e molto promettenti, sebbene i risultati non saranno immediati. Alcuni di voi apriranno un'attività oppure vedranno realizzare un vecchio progetto. Se state cercando un lavoro o volete cambiare quello che avete attualmente, oppure avete vissuto una delusione in passato, siate sereni e guardate al futuro con ottimismo, perché con questi pianeti molto positivi, le porte del successo stanno sicuramente per aprirsi.quando il Leone si sente bene va tutto alla grande. E in questo mese di aprile andrà tutto a gonfie vele. Ma fate attenzione agli sprechi di denaro perché diventate depressi quando finiscono i soldi. Urano stimolerà l'instabilità emotiva, spingendovi a circondarvi di persone con vita disordinata. Gli eccessi saranno presenti anche nel cibo. È possibile che la pressione sanguigna aumenti se non adottate un regime alimentare adeguato.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: martedì 7, mercoledì 15, giovedì 23 e lunedì 27.