Oroscopo aprile 2020 Gemelli

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

in quinconce alla vostra area zodiacale, vi forniranno un'energia traboccante. D'altra parte, l'entrata di Venere nel segno vi consentirà di consolidare i legami emotivi e di godere di incontri pieni di felicità. Il Sole in sestile vi garantirà l'armonia e lascerete da parte le preoccupazioni che hanno segnato queste ultime settimane. Il vostro pianeta Mercurio transiterà in tre segni durante il mese, rendendo frenetiche le vostre giornate, ma nella parte finale di aprile, per molti di voi Gemelli ci sarà un periodo di buona fortuna., tenetevi pronti a vivere un periodo estremamente interessante. L'arrivo di Venere nei Gemelli vi darà il fuoco necessario per godere senza dubbio di bei momenti felici assieme al vostro partner. A un certo punto, il mondo delle emozioni sarà il centro attraverso il quale girerà la vostra vita. Prestate soltanto attenzione al vostro carattere volatile, perché potrebbe rendervi incostanti e potreste passare dalla gioia alla tristezza con grande facilità. Anche i gemellini single si troveranno sotto gli influssi diretti venusiani, per cui non c'è dubbio che vivranno momenti di grande espansione. Jennaro prevede che incontrerete molte persone e vivrete avventurose storie d'amore., con Venere dalla vostra parte sin dall'inizio del mese e successivamente Mercurio in sestile con il vostro cielo, aprile diventa un mese davvero interessante a livello lavorativo, con opportunità di reddito e di carriera da non sottovalutare. Nonostante Giove non sia in una posizione ottimale, non è necessario essere tropo preoccupati, perché a Venere e Mercurio si aggiungono anche Marte e il Sole, a conferma di un momento ottimale per nuove idee, progetti, accordi, contratti e collaborazioni. Se ancora non avete un lavoro, ma avete delle spese da affrontare, questo è un periodo estremamente positivo per affermare le vostre qualità ed essere apprezzati da una persona che conta e che può darvi realmente una mano., sarete mentalmente e fisicamente più forti e più ottimisti. Vivere accanto a voi in questo periodo sarà qualcosa di molto bello e divertente. Le vostre qualità aumentano e si fa più evidente in voi il desiderio di vivere e, quindi, riuscirete a coinvolgere e a mettere di buonumore le persone che vi circondano. D'altra parte, voi sapete bene che stare sempre a rimuginare i problemi può portare a comportamenti ossessivi. Lo slogan sarà di prendere tutto più alla leggera e riposare.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: sabato 4, venerdì 10, martedì 21 e mercoledì 29.