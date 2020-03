Oroscopo aprile 2020 Capricorno

Scarica l'app sul tuo cellulare e leggi l'oroscopo di oggi

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

andiamo a scrutare le stelle, vediamo che dopo la prima congiunzione tra Marte e Saturno iniziata il mese scorso in Acquario, il transito di Mercurio nei Pesci va a formare con Nettuno una seconda congiunzione, in sestile alla terza grande congiunzione, e precisamente quella tra Giove e Plutone che si farà sentire in tutta la sua potenza proprio nell'area del Capricorno. C'è da dire, però, che dal 28 aprile Plutone sarà il primo dei pianeti lenti a entrare in retrogradazione. Ora, tenendo conto del periodo fremente di energia, il moto retrogrado di Plutone a molti farà sembrare d'aver tirato il freno a mano, riportandoli indietro in un passato che nessuno vuole più., sebbene i nativi del Capricorno siano di solito freddi e razionali nei rapporti con le persone, non pensano che anche gli altri possano riservare qualcosa di simile a loro. Una delle cose che dovreste fare, è adottare una certa linea emozionale con il vostro partner. D'altronde, se pensate troppo ai pro e ai contro, lascerete passare il tempo senza risolvere i problemi emotivi nella coppia. Se volete mantenere un buon rapporto, dovrete concedervi all'altro/a senza riserve. Se siete ancora single, dal 4 aprile perderete il sostegno di Venere, quindi, le prossime quattro settimane non saranno proprio eccellenti, né vi consentiranno di trovare una persona da corteggiare, anzi, potrebbe esserci qualche delusione. Molto presto, però, il senso di abbandono che state vivendo scomparirà. Per voi l'opportunità di incontrare il vero amore potrebbe arrivare più il là., Mercurio in quadratura dal 12 aprile non vi consente di fare progressi senza un minimo di difficoltà. Tutto questo si traduce che per voi sarà un mese piuttosto complicato, in special modo nella seconda quindicina per quanto riguarda le nuove idee e nuovi progetti. Perciò, sarà meglio accantonare tutto ciò che è nuovo e rispolverare i vecchi progetti che anche se con qualche difficoltà, possono andare avanti e portarvi qualche piccola soddisfazione. State attenti se dovete firmare un nuovo accordo o contratto. Leggere bene i documenti e non buttate soldi in investimenti finanziari che non sembrano essere positivi per il futuro., le indisposizioni più frequenti deriveranno dal troppo lavoro e dagli sforzi eccessivi. Sentirete le vostre articolazioni infastidirvi più del solito, mentre le contratture si moltiplicano causando malessere. Il consiglio di Jennaro per ottimizzare il vostro benessere fisico e mentale, è quello di impegnarvi in attività rilassanti come lo Yoga e la meditazione, che possono darvi la calma di cui avete bisogno per prendere decisioni importanti in tempi di massima tensione. Prendetevi del tempo per rilassarvi, ma è importante anche divertirvi per ricaricare le energie e mantenere un buon equilibrio fisico ed emotivo.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: giovedì 9, domenica 19, mercoledì 22 e lunedì 27.