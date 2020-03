Oroscopo aprile 2020 Cancro

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

, ad aprile nessun pianeta passerà attraverso i segni d'acqua, questo significa che voi del Cancro vedrete emergere con maggiore frequenza la vostra naturale suscettibilità e vi sentirete feriti persino da cose che non hanno nessuna importanza. Nella seconda quindicina la situazione peggiorerà, perciò, vi conviene approfittare delle prime due settimane per prendere accordi e affrontare tutto ciò che richiede una soluzione rapida. Tuttavia, con la Luna Nuova in sestile al vostro segno, a partire dal 23 aprile, col passare dei giorni avvertirete un crescendo di forze e la pace tornerà gradualmente nel vostro fragile animo., solo pochissimi giorni all'inizio di aprile saranno favorevoli, prima che Venere transiti nella vostra XII Casa astrologica creando non pochi ostacoli in ambito affettivo e sentimentale. Ma è chiaro che se la vostra storia d'amore non è in crisi, allora non avete nulla di cui preoccuparvi, mentre se state vivendo una fase grigia e piatta, potrebbero nascere sgradevoli discussioni. Sarà un periodo in cui vi sentirete incompresi e malinconici, dovrete stare attenti a non essere troppo possessivi. Un comportamento egocentrico può far sì che i bei momenti diventino causa di aspre discussioni. L'importante sarà cercare di restare calmi. Se siete dei cancerini single, conquistare il cuore di una persona sotto questo cielo non sarà per niente facile, poiché tra pochi giorni Mercurio si metterà in quadratura al vostro segno creando difficoltà di comunicazione nelle relazioni con gli altri.potreste avere dei grossi problemi, visto che vi verrà a mancare il supporto di Venere e Mercurio che sono due pianeti importanti per ciò che riguarda l'attività lavorativa e professionale, in ogni caso, avrete dalla vostra parte le energie di Marte in quinconce al vostro Sole natale. Ben magra consolazione, perché in questa non molto favorevole situazione astrologica, chi è alla ricerca di un lavoro avrà delle difficoltà e dovrà accontentarsi di un reddito minimo, ma la cosa più inquietante è che se avete un buon lavoro c'è la possibilità di fare degli errori, pertanto è necessario procedere con grande cautela ed evitare investimenti finanziari troppo pericolosi., ad aprile la vostra tendenza a lasciarvi andare e a non farvi visitare dal medico, può causarvi qualche noia. La vostra apprensione non fa altro che prolungare i disturbi credendo che andranno via come per magia. In alcuni casi la tendenza alla malinconia può degenerare in depressione se non provate a contrastarla. Oggi dovreste cercare di fare uno sforzo e sottoporvi a un Check Up completo. Molti disturbi se presi in tempo possono essere corretti. Ciò influenzerà il vostro umore e la vitalità.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: mercoledì 1, martedì 14, lunedì 20 e giovedì 30.