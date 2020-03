Oroscopo aprile 2020 Bilancia

Scarica l'app sul tuo cellulare e leggi le previsioni di oggi

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

porterà non pochi scossoni e qualche cambiamento nella vita affettiva di molti di voi della Bilancia, ma, nonostante ciò, non c'è dubbio che avrete in generale un cielo benevolo che vi consentirà di avere un'ottima comunicazione con le persone, soprattutto con coloro a cui tenete di più. Fatto sta che dovrete superare alcuni ostacoli che nei prossimi giorni si verranno a creare a causa delle quadrature di Giove e Plutone i quali vi stanno rendendo difficile raggiungere determinati scopi importanti per voi. Per fortuna, le loro forze sono contrapposte al Nodo lunare Nord che ne contrasta e ne diminuisce gli effetti negativi. In poche parole, vi attende un periodo di decisioni in campo affettivo che sbilanceranno i vostri equilibri. In cambio, però, il lavoro vi porterà gioie inaspettate., a causa della retrogradazione di Venere nella prima metà di aprile, non sarà facile per voi della Bilancia avere una buona intesa con il partner, specialmente nei matrimoni o convivenze recenti, per cui ci saranno momenti di grande tensione in cui vi troverete in difficoltà nel risolvere alcuni conflitti. Vi chiederete se è meglio arrendervi o rimanere fermi nelle vostre convinzioni. Tutto ciò avrà un impatto anche sull'andamento della vita di coppia, turbando non poco il ritmo della vita. Cercate di capire gli atteggiamenti dell'altro/a che vi infastidiscono e lasciate correre sin tanto arriveranno tempi migliori. Se siete single, il trigono di Marte aumenterà il vostro potere di seduzione, e sarà un'arma eccellente per conquistare il cuore della persona che vi attrae.ci saranno dei cambiamenti importanti e di successo se farete appello alla vostra enorme creatività e capacità estetica. Dovrete cercare di equilibrare le vostre emozioni per rendere al meglio e ottenere benefici da questo periodo che è senz'altro favorevole per tutto ciò che riguarda l'attività lavorativa e i beni materiali. Infatti, una splendida Luna Piena nel segno l'8 aprile, segna il momento ideale in cui vedrete migliorare le condizioni di lavoro. Inoltre, l'influenza di Mercurio in quinconce per buona parte del mese, favorirà gli accordi e nuovi contratti, mentre gli influssi di Urano, anch'esso in quinconce, promuoverà il lavoro di squadra. La diplomazia, caratteristica del vostro segno, sarà la chiave del successo., nonostante Giove non sia in una posizione ottimale in questo momento, non dovete pensare che il mese di aprile non sia un periodo favorevole al vostro benessere. Certo, molto dipende dal re degli dei e la sua quadratura non fa presagire nulla di buono se non fosse che avete Venere molto positiva. Si sa che Venere non è solo il pianeta dell'amore, ma anche quello della piccola fortuna. Se poi consideriamo che anche Marte è positivo e che a partire dalla seconda settimana il Sole non si troverà più in opposizione, potete certamente aspettarvi di ricevere un colpo di fortuna. Se seguite una dieta naturale e riposate a sufficienza, i problemi emotivi non influiranno sul fisico.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: mercoledì 8, giovedì 16, venerdì 24 e giovedì 30.