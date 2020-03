Oroscopo aprile 2020 Ariete

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno dell'Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

, il vostro pianeta governatore è in sestile al vostro Sole natale, perciò, rafforzerà le vostre idee e promuoverà i vostri progetti consentendovi di assumere maggiori responsabilità. Urano in semisestile, potrebbe portare alcune sorprese finanziarie, intanto, Nettuno lavora per aprirvi alla spiritualità. Nel loro continuo cercare di mutare il vostro destino, Giove e Plutone, in quadratura, non saranno molto disposti a desistere e voi non potrete evitare ciò che dovrà essere cambiato. Mercurio e Venere vi incoraggeranno ad aprire nuove attività e nuove relazioni., le previsioni di quest'oroscopo di aprile portano buone notizie agli arieti innamorati. Già durante la prima settimana, Venere diventa vostra amica e porta gioia e serenità nella vostra relazione di coppia. Aumenterà la vostra capacità di amare, visto che anche il Sole vi darà ottimismo e fiducia in voi stessi e nel partner, soprattutto nella prima parte, periodo in cui potrete vivere dei bellissimi momenti pieni di emozioni. Per gli arietini ancora single, uno speciale magnetismo farà sì che i nativi di questo segno raggiungano conquiste che fino ad ora sembravano irraggiungibili. Fate attenzione soltanto agli eccessi di vanità, perché potrebbero giocare contro di voi., probabilmente, il primo periodo di questo mese non sarà adatto per rivendicare promozioni o aumenti di stipendio, vista la retrogradazione di Saturno il quale ritarderà o vanificherà i tentativi fatti in questa direzione, specialmente per chi lavora relazione di dipendenza. Coloro che svolgono una professione libera, disporranno di un cielo migliore a partire dalla terza settimana. In effetti, la buona posizione di Marte vi consentirà di lavorare senza avvertire troppa fatica, ma soprattutto avrete la possibilità di raggiungere numerosi obiettivi e successi. Se siete alla ricerca di un lavoro, dal 16 aprile in poi sarà possibile iniziare accordi, contratti e/o collaborazioni., avere nel cielo buona parte dei pianeti in posizione armonica, significa ricevere molta luce che a sua volta si trasforma in benessere. Sarete in ottima forma fisica e mentale e soprattutto la seconda parte del mese sarà spumeggiante per voi, con una meravigliosa energia e creatività. Se avete sofferto di qualche malattia, ora è possibile migliorare. Un buon modo per rilassarvi e recuperare le forze è eseguire esercizi aerobici, nuoto o qualsiasi attività che vi consenta di rilassarvi scaricando lo stress.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: venerdì 3, domenica 12, giovedì 16 e lunedì 20.