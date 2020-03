Oroscopo aprile 2020 Acquario

Scarica l'app sul tuo cellulare e leggi il tuo oroscopo di oggi

Oroscopo del mese di aprile 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

sarà un mese impegnativo per moltissimi di voi dell'Acquario, ma sarà anche un periodo molto produttivo sia sul piano personale che professionale i cui progressi risveglieranno la vostra motivazione sul lavoro e la carriera. C'è da dire, però, che dovrete essere molto severi con voi stessi, poiché vi tocca affrontare le quadrature di Urano e Mercurio che vi metteranno a dura prova chiedendovi un comportamento in linea con i cambiamenti in arrivo. Ci saranno momenti in cui le situazioni vi travolgeranno e voi dovrete chiedere aiuto alla famiglia e agli amici. Ricordatevelo, perché l'isolamento non vi aiuterà ad affrontare le situazioni emotive che richiedono risposte.dovrete pazientare nei primi 4 giorni di aprile, dopo di che, Venere ritorna a essere favorevole, passando dalla quadratura alla posizione di trigono verso la vostra area zodiacale. Il pianeta della bellezza vi promette la guarigione di tutte le ferite del cuore, ovviamente, se non l'avete fatta toppo grossa. Quindi, se nel frattempo la vostra storia d'amore fosse entrata in una fase di crisi molto importante, non solo gli influssi venusiani potranno fare ben poco, ma calcolando la presenza bellicosa di Marte nel vostro cielo, i vostri problemi non possono che continuare, e magari aumentare. Se siete ancora single, è pur vero che in alcune occasioni è preferibile mantenere l'indipendenza, ma con il vostro carattere altruistico e sensibile, siete persone che hanno bisogno di avere l'amore molto vicino. Ad aprile avete la possibilità di conoscere la persona giusta che vi aiuterà a mantenere stabile il vostro equilibrio., avere Giove all'ombra della vostra costellazione, significa avere un gigante buono dietro di voi che nel momento opportuno vi aiuta a risolvere i vostri problemi. A tutto questo si aggiungono le energie positive di Marte, nel segno, che vi consentono di progredire nelle vostre attività. Sarete invitati a sfruttare le vostre doti connaturali di creatività e intuizione, poiché queste abilità vi faranno emergere durante il mese di aprile 2020. Vi sentirete molto motivati nello svolgimento dei vostri compiti e questo vi metterà di buonumore con i colleghi. Lavorate sodo evi assicura che avrete ottimi risultati., troppo spesso voi dell'Acquario tendete a sottovalutare i segnali che il corpo vi invia così come cercate di evitare di consultarvi con il vostro medico. Ad aprile dovreste prestare attenzione a non lasciarvi trasportare dall'eccessivo lavoro perché ciò influirebbe negativamente sul vostro benessere fisico e mentale. In ogni caso, le energie che vi dà Marte dovranno essere sfruttate in qualche modo, così da evitare che rimangano dentro di voi. Fate sport, camminate molto o correte, oppure andate in palestra, basta scaricare tutta la tensione e l'umore tenderà a essere positivo.nelle quattro settimane del mese di aprile 2020 sono: giovedì 2, mercoledì 8, sabato 18 e martedì 28.