Concorsi $show=search $show=label Non aspettare che il pappagallo muoia Prendetevi un minuto per analizzare le vostre priorità e concentratevi su ciò che è più importante per voi oggi. Non aspettate che il pappagallo muoia. Questa è la storia di una donna che comprò un pappagallo che le tenesse compagnia, ma lo riportò al negozio il giorno dopo.



"Quest'uccello non parla", disse la donna al proprietario.



"Ha messo uno specchio nella gabbia?" Chiese il negoziante, spiegando: "I pappagalli adorano gli specchi. Vedono il loro riflesso e iniziano la conversazione."



La donna comprò uno specchio e se ne andò. Il giorno dopo tornò, sostenendo che l'uccello non aveva ancora parlando.



"Che ne dice di una scala? I pappagalli adorano le scale. Il pappagallo felice è un pappagallo loquace", disse il venditore.



La donna comprò una scala e andò via. Ma il giorno dopo, ritornò.



"Il suo pappagallo ha un'altalena? No? Bene, questo è il problema. Una volta che inizia a oscillare, parlerà e non starà più zitto."



La donna acquistò con riluttanza un'altalena e se ne andò. Il giorno dopo, quando entrò nel negozio, il suo aspetto era cambiato.



"Il pappagallo è morto", disse lei. Il proprietario del negozio di animali rimase scioccato.



"Mi dispiace tanto. Mi dica, ha mai detto qualcosa?" Le ha chiesto.



"Sì, proprio un attimo prima che morisse", rispose la donna, continuando: "Con voce debole, mi ha chiesto: Ma non vendono cibo in quel negozio di animali?"



A volte dimentichiamo ciò che è veramente importante nella vita. Siamo così presi dalle cose frivole che trascuriamo quelle che sono veramente necessarie.

