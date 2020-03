MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi $show=search $show=label Meccanico contro chirurgo Non tutti gli eroi hanno superpoteri e indossano mantelli. Alcuni hanno ore insonni, anni di studio e un camice bianco. Giulio, un giovane meccanico, stava rimuovendo una testata da una Moto Guzzi V7 III, quando vide un cardiochirurgo di fama mondiale entrare nel garage dove lavorava.



Il medico stava aspettando l'arrivo del responsabile dell'officina che doveva dare un'occhiata alla sua bici. Dall'altra parte del garage, il giovanotto gridò: "Ehi, dottore, posso farti una domanda?"



Il famoso chirurgo, un po 'sorpreso, si avvicinò a Giulio il quale si raddrizzò, si asciugò le mani con uno straccio e domandò: "Allora, dottore, guarda questo motore. Gli ho aperto il cuore, ne ho estratto le valvole e le ho sistemate. Ho inserito nuove parti e quando lo avrò chiuso funzionerà come fosse nuovo. Quindi, come mai per il mio lavoro prendo una miseria, mentre tu ricevi un mucchio di soldi, nonostante io e te facciamo praticamente lo stesso lavoro?"



Il chirurgo ci pensò su un attimo, poi si chinò e sorridendo sussurrò all'orecchio di Giulio: "Tu prova a farlo con il motore acceso".

