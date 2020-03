La bambola di Franz Kafka

1923, allora quarantenne, il famoso letterato boemo(autore di ""), ebbe un'esperienza davvero insolita, mentre stava passeggiando tra i viali dello Steglitz Park di Berlino, si imbatté in una bambina che piangeva con le lacrime agli occhi perché aveva perso la sua bambola preferita. Lo scrittore si mise a cercare la bambola assieme alla bambina. Non avendo successo, le disse che l'indomani sarebbe tornato e insieme avrebbero guardato di nuovo., dopo aver cercato ancora la bambola, invano, Kafka diede alla bimba una lettera asserendo che l'aveva scritta la bambola stessa, e che diceva: "."così un'amicizia tra lo scrittore e la bambina che continuò per un anno, fino al termine della vita di Kafka.Kafka leggeva ad alta voce delle lettere scritte da lui, ma dicendo che le aveva inviate la bambola, che la bambina trovò incantevoli. Alla fine, Kafka le lesse una lettera in cui c'era scritto che la bambola sarebbe ritornata a Berlino, dopodiché le diede una bambola che aveva acquistato. "", protestò lei. Kafka le porse un'altra lettera che spiegava: "." La bambina prese in braccio la bambola e la portò a casa con sé.anno dopo, Kafka morì., la bambina ormai adulta trovò un foglio di carta nascosto in una fessura nella bambola. Era una lettera firmata da Kafka, che diceva più o meno così: "".