I se ci rovinano la felicità

si legge in internet di persone che vorrebbero sapere che cos'è veramente la felicità., ci sono un numero infinito di risposte a questa domanda, tante quante sono le persone che abitano il mondo, poiché, credo che la felicità sia qualcosa che è dentro a ogni essere vivente.l'uomo ha dentro di sé la capacità di innamorarsi, di leggere un libro, ascoltare la musica, guardare un fiore, nulla può impedirgli di essere felice. La sola cosa che può rovinare la nostra felicità sono i "".dovremmo sbarazzarci dei nostri se, soprattutto del tipo: Sarei felice se avessi quella certa cosa. Oppure: se avessi più soldi; se avessi un lavoro migliore; se fossi più bello/a, ecc. Tutti questi se non fanno altro che rovinarci inutilmente la vita.che in questo momento state leggendo, pensateci: Quante volte nella vostra vita avete collegato la vostra felicità a determinate situazioni? Vi è mai capitato di aver pensato che avreste potuto essere felici se una certa cosa fosse accaduta in un modo invece che nell'altro? Insomma, vi siete accorti anche voi che c'è sempre questo fatidico "" che mette il bastone tra le ruote alla nostra felicità?proprio in questo momento, se non siete felici, potrebbero esserci dei se che stanno condizionando la vostra vita. Che cosa succederebbe se provaste a buttare via questi se?