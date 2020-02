Oroscopo marzo 2020 Vergine

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

sono persone che tengono molto ai dettagli. Il vostro profondo senso di umanità vi rende uno dei segni più attenti dello zodiaco. Con voi nulla accade per caso. Il vostro pianeta dominante è Mercurio, perciò avete ben sviluppato il senso della parola e della scrittura, così come ogni altra forma di comunicazione. Per voi marzo 2020 non avrà un buon inizio. Vi troverete ad affrontare delle persone che metteranno in dubbio la vostra autorità. Buon per voi che Saturno, in trigono, vi ispirerà ad assimilare nuove filosofie di vita che cambieranno le vostre abitudini, rendendovi più flessibili., la prima settimana del mese non sarà un periodo di comprensione. Ma una volta trascorsi i primi otto giorni, come per incanto, le coppie passeranno dalla guerra alla pace. Un meraviglioso intervallo pieno di serenità e nuove emozioni vi aspetta dal 9 marzo, con una magica Super Luna piena nel segno della Vergine. Inoltre, Venere si pone in trigono alla vostra costellazione e vi consentirà di essere più sereni nelle relazioni con il vostro partner. Se siete single, in cerca di qualcuno/a da amare, per voi sono in programma una serie di corteggiamenti da persone molto attraenti. È assai probabile che una di esse si avvicinerà a voi cercando di conquistare il vostro cuore., molti di voi godranno di una buona forma fisica e mentale. Marte, in trigono, sostiene le vostre attività fisiche e se negli ultimi tempi si è presentato qualche disagio, riuscirete a superare ogni malessere. Sarà sorprendente che scomparirà il mal di testa che vi attanagliava, o altre infiammazioni articolari. In ogni caso, il riposo e/o una tecnica di meditazione saranno molto indicati., con la fine dell'opposizione di Mercurio dal giorno 8 in poi, c'è la possibilità che si sblocchino alcune situazioni burocratiche che vi stanno facendo penare. Sarà un periodo di brillanti opportunità e di progresso, soprattutto per coloro che lavorano in relazione di dipendenza. Il lavoro sarà entusiasmante e i risultati che potrete ottenere saranno davvero molto importanti al fine di rendere il vostro futuro più stabile.nelle quattro settimane del mese, sono: lunedì 9, mercoledì 18, sabato 28 e martedì 31 marzo 2020.