Oroscopo marzo 2020 Toro

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

il mese di marzo 2020 con l'ingresso di Venere nella vostra area zodiacale, il che significa che si verificheranno cambiamenti positivi nella vostra vita affettiva, sia nella coppia che con gli amici e la famiglia. Ma, se si apre per voi un periodo di massimo beneficio in materia d'amore, non si può certo dire che sia lo stesso in termini lavorativi e professionali i quali risulteranno alquanto complicati a causa delle quadrature di Mercurio, retrogrado, e di Saturno fino al 22., i matrimoni e/o le convivenze per i nati nel segno del Toro avranno molte possibilità di progredire, sia nella comprensione in quanto persona che nell'intimità. Se ci sono stati dei disaccordi nella coppia, vi accorgerete che ben presto le cose cambieranno, poiché Venere, il vostro pianeta sovrano, vi fornirà le capacità necessarie per penetrare nell'anima della persona amata. Insomma, marzo sarà un buon mese per gustare quei piaceri che così tanto apprezzate. Anche i cuori solitari che hanno voglia di impegnarsi in un legame sentimentale, sotto questo splendido cielo potranno essere centrati dalle frecce di Cupido e vivere una magica storia d'amore., seppure vi trovate in uno stato di benessere ottimale e con molta energia, ci sarà una marcata tendenza a subire incidenti. Per questo motivo, Jennaro consiglia di astenervi da qualsiasi attività rischiosa o avventata. La prevenzione sarà un ottimo accorgimento e per evitare che sopraggiungano malattie di stagione, fatevi consigliare dal vostro medico di fiducia per scongiurare possibili influenze o altri malesseri.potrebbe subire un blocco per buona parte del mese di marzo 2020, fino a quando Mercurio non sarà di nuovo favorevole e vi consentirà di realizzare i vostri progetti. Cercate di trovare un modo per focalizzare i vostri obiettivi poiché dubiterete di ciò che potrete davvero raggiungere. Le vostre incertezze spariranno dopo la terza settimana, con la Luna Nuova in sestile al vostro Sole natale, in allineamento al vostro settore lavorativo e/o professionale. Un'opportunità da sogno potrebbe presentarsi sulla vostra strada. I sogni possono diventare realtà, ma badate che a volte non tutto ciò che luccica è oro.nelle quattro settimane del mese, sono: venerdì 6, domenica 15, giovedì 19 e sabato 21 marzo 2020.