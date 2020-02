Oroscopo marzo 2020 Leone

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

sa sempre dove andare e mette in gioco ogni sforzo, energia e creatività pur di arrivare dove vuole. Ebbene, pare che a marzo 2020 ne dovrete fare di sforzi se volete raggiungere i vostri obiettivi, visto che le stelle non vi saranno molto d'aiuto. A partire dal 5 marzo avrete Mercurio in opposizione, quindi, Saturno dal 23 e Marte dal 30. Inoltre, subirete la quadratura iniziale di Urano e successivamente quella di Venere. Insomma, un mese che prima passa e meglio è., le persone nate sotto il segno del Leone sono molto romantiche. Una volta innamorati, fate di tutto per mantenere la passione al Top il più a lungo possibile. Questo mese, però, non avrete il supporto planetario per correggere eventuali disaccordi e per rafforzare il legame nella coppia. Perciò, se volete momenti di dolcezza dalla vostra relazione sentimentale, dovrete smussare gli spigoli del vostro carattere e accettare le opportunità che vi arriveranno attraverso il vostro partner. Per i Leoni dal cuore solitario, questo non è il momento più opportuno per partire alla conquista dell'anima gemella duratura. In ogni caso, sarete in grado di mostrare la vostra seduzione nelle avventure fugaci. Lasciatevi tentaare., in questo periodo non starete così male, ma dovrete fare attenzione verso la fine del mese perché può essere un momento molto critico a causa di alcune perturbazioni planetarie che vi interesseranno in modo piuttosto negativo. Saturno e poi Marte inizieranno la loro rotta in opposizione alla vostra area astrologica, quindi, farete bene a non sottovalutare la vostra salute, soprattutto se già avete problemi alle articolazioni, alle ossa e ai denti., tra tanti nei un puntino bianco. Plutone, in quinconce, è in transito nella vostra Casa del lavoro e vi invita ad assumere nuove responsabilità. Mostrate le vostre innate capacità senza timore. Lottando contro il vento e le maree, riuscirete ad accedere alle posizioni più importanti. Questo vale solo se lavorate per conto terzi. I Leoni che invece hanno un'attività indipendente possono vedere una leggera diminuzione del numero di clienti i quali si rivolgeranno altrove e non cercheranno la vostra collaborazione. Siate cauti con le spese.nelle quattro settimane del mese, sono: martedì 3, mercoledì 11, domenica 22 e venerdì 27 marzo 2020.